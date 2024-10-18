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Сервис шифрования каналов связи «Солара» аттестован по высшему классу защиты данных

Сервис шифрования каналов связи «ГОСТ VPN», предоставляемый ГК «Солар», получил аттестат соответствия высшему, первому уровню защищенности персональных данных (УЗ-1) и первому классу защищенности государственных информационных систем (К1). Документ гарантирует, что безопасность обрабатываемой сервисом информации отвечает всем требованиям ФСТЭК. Это значительно облегчит заказчикам соблюдение законодательства в области защиты данных, а также позволит им проще и быстрее аттестовывать собственные информационные системы.

Сервис «ГОСТ VPN» защищает информацию при передаче по открытым каналам связи, обеспечивая конфиденциальность и целостность данных. Для решения этой задачи на площадке заказчика специалисты «Солара» устанавливают специальное оборудование — криптошлюз (на данный момент это оборудование трех российских вендоров, сертифицированное ФСБ России). Эксплуатация сервиса реализуется экспертами сервис-провайдера с помощью платформы мониторинга и управления. Через нее можно контролировать работоспособность оборудования, выполнять его донастройку, обновлять ключевую информацию и т.п.

Полученный аттестат говорит о том, сама платформа управления сервисом имеет необходимый класс защиты. В частности, сервис «ГОСТ VPN» успешно прошел оценку соответствия Приказу ФСТЭК №17 от 11 февраля 2013 г. об утверждении требований к защите информации, не составляющей государственную тайну, содержащейся в государственных информационных системах (ГИС), а также Приказу ФСТЭК России от 18 февраля 2013 г. №21 об утверждении состава и содержания организационных и технических мер по обеспечению безопасности персональных данных (ПДн) при их обработке в информационных системах.

«Обычно особое внимание уделяется криптошлюзам, которые установлены в инфраструктуре организации-заказчика — они должны быть сертифицированы ФСБ России на соответствие требованиям к средствам криптографической защиты информации. Но мониторинг и управление — не менее важные компоненты сервиса. И безопасность платформы, на которой развернут сервис, также должна быть гарантирована. Поэтому мы приняли решение о ее аттестации», — сказал руководитель группы развития сервисов сетевой безопасности ГК «Солар» Александр Веселов.

В аттестованный контур входят системы мониторинга и управления продуктами компаний «Инфотекс», «Код Безопасности» и «С-Терра». Заказчики и раньше могли аттестовывать свои информационные системы с сервисом «Солара» на указанном оборудовании, но каждая такая задача сопровождалась большим количеством формальных вопросов, уточнений и согласований, которые также требовали подтверждения множеством документов и сертификатов соответствия. Теперь платформу мониторинга и управления можно рассматривать как заранее аттестованный сегмент, что позволит ускорить и облегчить процесс аттестации информационных систем клиентов, данные которых защищены сервисом «ГОСТ VPN».

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