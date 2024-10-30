Security Vision представила обновленный продукт «Security Vision ФинЦЕРТ»

Security Vision представила обновленный «Security Vision ФинЦЕРТ». Продукт автоматизирует и оптимизирует взаимодействие с регулятором ФинЦЕРТ. Продукт позволяет в режиме реального времени отправлять уведомления о событиях ИБ в ФинЦЕРТ (инцидентах, атаках и об операциях без согласия), получать запросы от ФинЦЕРТ о контролируемых ресурсах организации или клиентах, замеченных во вредоносной активности, а также получать бюллетени об актуальных угрозах и уязвимостях. Система разработана с учетом всех требований регулятора ФинЦЕРТ.

Продукт обеспечивает своевременное и максимально полное информирования регулятора о зафиксированных инцидентах и атаках в требуемой форме. Жизненный цикл полностью совпадает с требованиями регулятора. Интеграция позволяет вести переписку с регулятором напрямую из карточки инцидента без перехода в личный кабинет ФинЦЕРТ, а также отправлять и получать файлы всех форматов. Для упрощения создания инцидентов предусмотрена возможность предзаполнения карточек по шаблонам. Вся история действий с инцидентом, а также общения с регулятором сохраняется в таймлайне.

Предусмотрена проверка наличия запросов от регулятора с возможностью точечно предоставить необходимую информацию о результатах расследования инцидента и принятых мерах или решениях. Возможность ведения переписки с оператором без перехода в личный кабинет ФинЦЕРТ позволяет быстро задать уточняющие вопросы или отправить требуемые файлы. Хронология общения фиксируется в таймлайне для сохранения полной истории запросов.

Продукт позволяет регулярно загружать информационные бюллетени об актуальных уязвимостях и угрозах, направляемых ФинЦЕРТ. Гибкая настройка расписания получения бюллетеней и удобные оповещения позволяют вовремя обрабатывать необходимое количество документов.

В продукт включены как преднастроенные отчеты, позволяющие выгружать данные по отдельным инцидентам и атакам, так и сводные отчеты, отображающие динамику взаимодействия и консолидированную информацию по обработанным сведениям.

Дашборд отображает ключевую информацию по зарегистрированным в ФинЦЕРТ инцидентам за выбранный период и сводную информацию по статусам текущих инцидентов. Оператору предоставлена возможность отслеживать в режиме реального времени инциденты, в которых при отправке в ФинЦЕРТ возникла ошибка, чтобы своевременно отреагировать и внести необходимые исправления.

Продукт нативно интегрируется со всеми решениями линейки Secuirty Vision, что позволяет не только соответствовать требованиям регулятора, автоматизируя взаимодействие с ним, но и выстраивать полноценный комплекс защищенности, учитывая все процессы и процедуры SOC.