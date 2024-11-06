Автоматизация санкционного комплаенса с FraudWall AML List

В условиях текущей экономической и политической ситуаций вопрос исполнения санкционной политики со стороны финансовых организаций имеет особенную важность. Согласно российскому законодательству сегодня банки обязаны применять блокирующие меры против иностранных организаций, физлиц и подконтрольных им лиц из контрсанкционных списков, а также формировать обязательную поквартальную отчетность об их исполнении. Автоматизация санкционного комплаенса с помощью решения FraudWall AML List позволит ускорить проверку контрагентов на наличие санкционных рисков, а также минимизировать расходы контроля санкций и контрсанкций. Об этом CNews сообщили представители компании «Фродекс»

FraudWall AML List, решение российского разработчика новых технологий и продуктов кибербезопасности — компании «Фродекс», позволяет в реальном времени проверять участников практически любой платежной транзакции на присутствие в санкционных списках. Поиск осуществляется со скоростью около 200 проверок в секунду, при этом модуль комплексно использует сразу несколько методов обработки языковых структур.

«При ведении санкционного комплаенса одной из серьезных проблем становится то, что сведения в списках публикуются по-разному. Например, в зависимости от страны может значительно различаться написание одного и того же имени. И если наименования на другом языке в списках нет, можно ошибиться и пропустить транзакцию, что приведет к серьезным последствиям, — сказал Андрей Луцкович, директор компании «Фродекс». — Наше решение не просто сверяет контрагентов по спискам, но и анализирует полученную информацию, проверяя участников финансовой операции по нескольким параметрам в автоматическом режиме».

Помимо точного совпадения по имени или названию юридического лица FraudWall AML List также выполняет нечеткий поиск с учетом анализа фонем. В процессе сравнения модуль ищет записи не только с одинаковым написанием, но и созвучные с ними по произношению имена или названия на других языках. Например, «Жан» - «Jaen» - «Djan». Сейчас поддерживается более 20 языков — английский, русский, все языки европейской группы, а также арабский, иврит и турецкий. Неподдерживаемые языки также сравниваются по фонемам, но уровень ложных срабатываний может быть несколько выше.

При этом применяемый модулем алгоритм позволяет учитывать: возможность перестановок слов или сокращенного названия — «Иван Петрович Сидоров», «Сидоров Иван Петрович» и «Сидоров Иван» расцениваются как одно имя; идентичность организационно-правовых форм юридических лиц в разных странах: ООО — Общество с ограниченной ответственностью, Ltd — Лимитед; транслитерацию — названия, написанные в одной алфавитной системе, посредством другой, например, русских имен латинскими буквами; наличие возможных опечаток, спецсимволов, пропущенных или, напротив, лишних букв.

Также при поиске анализируются дополнительные данные — ИНН, дата рождения физлица, SWIFT BIC или БИК РФ банка. Помимо этого, FraudWall AML List поддерживает правило 50%. Если субъекту, на которого наложены санкции, принадлежит прямо или косвенно 50% или более любой организации, последняя автоматически попадает под те же санкции. Даже если не фигурирует ни в каких санкционных списках.

Функционал FraudWall AML List позволяет настраивать алгоритмы поиска и без задержек проверять клиентскую базу даже при больших объемах контролируемых списков. Уже сегодня поддерживаются с возможностью автоматического получения обновлений через API: списки Росфинмониторинга (ПТЭ, МВК, СБ ООН); рестрикционные внутрироссийские списки (Минюст, ЦБ и др.); международные санкционные списки (от поставщиков: «Контур.Призма», «Интерфакс x-compliance» и др.).

Также финансовая организация может загружать собственные внутренние списки.

«Санкции и контрсанкции с нами надолго. И с каждым годом ограничения будут только расширяться, а к банкам и финансовым организациям предъявляться новые требования, — отметил Андрей Луцкович. — При необходимости перечень поддерживаемых FraudWall AML List поставщиков списков может быть расширен, без потери скорости проверок. Кроме того, система позволяет формировать отчетность по исполнению банками специальных экономических мер по 6670у. Это позволит финансовым организациям дополнительно экономить время и средства на выполнении требований законодательства».