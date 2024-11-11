Состоялась первая отгрузка PT NGFW в партнерском канале

В октябре 2024 г. состоялась первая отгрузка межсетевого экрана нового поколения компании Positive Technologies — PT NGFW. Совершил сделку «Рубикон», ИТ-интегратор с более чем 20-летним опытом работы в построении ИТ- и ИБ-систем. Центр экспертизы и дистрибуции цифровых технологий Axoft обеспечил бесшовную логистику в кратчайшие сроки.

«Мы благодарны нашим партнерам, которые следили за PT NGFW на протяжении всех этапов разработки и делились обратной связью. Учитывая ее, мы продолжали усиливать технологические возможности продукта и создавать межсетевой экран нового поколения, который учитывает специфику рынка и максимально соответствует потребностям российских компаний, — отметила Оксана Полякова, директор по работе с партнерами Positive Technologies. — А сейчас благодаря поддержке партнеров мы можем познакомить с продуктом еще большее количество клиентов. На данный момент 126 компаний прошли обучение и имеют сертификацию по PT NGFW».