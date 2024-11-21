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«Гарда» зафиксировала рост числа DDoS-атак во время недели распродаж 11.11

Центр компетенций группы компаний «Гарда» отметил рост числа DDoS-атак на ключевые секторы экономики России в период недели распродаж с 11 по 17 ноября 2024 г. В разгар больших скидок злоумышленники активизировали попытки дестабилизировать работу ключевых сервисов ИТ-сектора и сферы услуг, что свидетельствуют о напряженной неделе для бизнеса. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

«Мы фиксируем увеличение числа мультинаправленных атак, нацеленных преимущественно на инфраструктурные отрасли, такие как ИТ, телеком и услуги. Сравнительно невысокая доля атак в сегменте торговли объяснима: мы чаще наблюдаем атаки на системных игроков, обслуживающих в том числе ритейл. Одна успешная атака на такую компанию может повлиять на работу сразу большого количества организаций», ‒ отметил Алексей Семенычев, руководитель отдела аналитики угроз информационной безопасности группы компаний «Гарда».

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Гарда

Отсутствие массовых жалоб на доступность сервисов интернет торговли, несмотря на общий рост числа атак, говорит, о том, что компаниям удалось оперативно реагировать на угрозы и минимизировать их влияние на бизнес-процессы.

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