Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Администратору
|

В «Гарда Deception» увеличена реалистичность имитируемой инфраструктуры

Новая версия «Гарда Deception» позволяет создавать максимально приближенную к инфраструктуре заказчика эмулируемую среду с поддержкой новых типов ловушек и приманок PostgreSQL и Kubernetes. Система снижает нагрузку на администраторов. Об этом CNews сообщил представитель компании «Гарда».

«Гарда Deception 1.11.0» более правдоподобно моделирует инфраструктуру заказчика за счет поддержки ловушек базы данных PostgreSQL и платформы контейнеризации Kubernetes, а также приманок к новым типам ловушек.

Новая версия системы снижает нагрузку на администраторов и минимизирует вероятность ошибок на этапе настройки. За это отвечают новые функции автоматической проверки доступности в подсетях IP-адресов для эмулируемых машин, а также автоматическая проверка настроек при подключении к SIEM.

«Гарда Deception 1.11.0» работает на базе ОС Debian 12, к перечню поддерживаемых браузеров добавлен «Яндекс.Браузер».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Ярослав Третьяков, «Пульс»: Для HR цифровизация означает меньше бумажной рутины и больше фокуса на развитии сотрудников

Россиянина приговорили к полутора годам за старую Windows на рабочем ПК

Денис Терещенко, замруководителя ФТС России: Для перехода на «Гостех» и отказа от Microsoft требуется дополнительное финансирование

Российских безопасников начнут массово сажать. В законопроекте об утечках персональных данных найден опасный изъян, который не спешат устранять

Как нейросети трансформируют техобслуживание и ремонт на производстве

Хакеры отключают скандально известный антивирус через его же собственный драйвер

MARKET.CNEWS

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Гаджеты и аксессуары для видеосъемки на смартфон: выбор ZOOM

Обзор смартфона TECNO SPARK 30 5G — быстрый и выгодный

Лучшие вертикальные пылесосы с моющей насадкой: хиты продаж

Показать еще

Наука

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют

Убили ли современные люди неандертальцев? Новое исследование отвечает на неоднозначный вопрос

10 ключевых моментов в истории, определивших будущее квантовых компьютеров
Показать еще