ГК «Солар» интегрировала двухфакторную аутентификацию «Аладдин Р.Д.» в решения для управления доступом привилегированных пользователей

ГК «Солар», архитектор комплексной кибербезопасности, и компания «Аладдин Р.Д.», российский разработчик ключевых компонентов для построения доверенной безопасной ИТ-инфраструктуры, завершили проект по реализации технологической совместимости PAM-системы Solar SafeInspect, веб-портала Solar SafeConnect с программным продуктом двухфакторной аутентификации Aladdin 2FA. Интеграция позволяет организовать безопасный доступ ИБ-специалистов и привилегированных пользователей к внутренним ресурсам компаний.

Доступ к целевым серверам обеспечивают программные OTP-токены (в их роли выступают мобильные приложения-аутентификаторы). Приложение Aladdin 2FA генерирует одноразовые коды на мобильном устройстве, что усиливает аутентификацию привилегированных пользователей при доступе к инфраструктуре. Сервера аутентификации (JAS) поддерживают аппаратные и программные аутентификаторы, включая реализацию RADIUS-сервера — JaCarta RADIUS Server (JRS).

«Использование второго фактора аутентификации — важный этап при подключении администраторов или подрядчиков к ИТ-инфраструктуре компании. Интеграция Solar SafeInspect и Solar SafeConnect с решениями Aladdin JAS и 2FA позволяет организациям усилить аутентификацию пользователей при подключении к целевым серверам. Это имеет решающее значение для компаний, практикующих удаленный или гибридный формат работы: доступ привилегированных пользователей к инфраструктуре, должен контролироваться максимально строго», — отметил Никита Игонькин, руководитель отдела технической экспертизы и контроля качества продуктов ГК «Солар».

Двухфакторная аутентификация в компаниях чаще всего используется в крупных корпоративных сетях, которые чаще всего становятся мишенью для кибератак. По данным Центра исследования киберугроз Solar4Rays, в 2024 г. в 40% случаев хакерские группировки используют скомпрометированные учетные данные для первичного проникновения в ИТ-инфраструктуру компаний и организаций.

Успешные атаки на информационные системы в первую очередь возникают из за некорректно спроектированной или реализованной аутентификации пользователей, а также из-за использования паролей вместо усиленной двухфакторной аутентификации. Вторая причина — удаленный доступ, когда при дистанционном подключении сотрудники используют простую аутентификацию, не соблюдая требования к безопасности в организациях, где требуется высокий уровень доверия. Использование многофакторной аутентификации крайне важно, ведь кроме рабочих аккаунтов сотрудники компании могут быть зарегистрированы в различных информационных системах. Использование усиленной аутентификации резко снижает уровень взлома информационных систем.

«Решения по реализации многофакторной аутентификации — это важные компоненты безопасности ИТ-инфраструктуры. Совместимость решений Aladdin JAS и 2FA c PAM Solar SafeInspect и SSO SafeConnect продемонстрировала как высокую степень надежности решений от каждой компании, так и высокую открытость к взаимной интеграции. Внедрение этих решений укрепит безопасность ИТ инфраструктуры заказчиков, предоставив пользователям реализацию усиленной аутентификации с использованием различных типов ключей, а также уверенность в надежности используемых технологий», — сказал Дмитрий Шуралев, ведущий специалист по работе с технологическими партнёрами компании «Аладдин Р.Д.».

Двухфакторная аутентификация наряду с технологиями SSO (Single Sign-On) и в комбинации с IdM-решениями, например, Solar inRights, позволяет сформировать безопасный вход в различные сервисы, используя единый набор учетных данных. Совместная работа платформ PAM- и IdM-систем обеспечивает управление доступом привилегированных пользователей к конфиденциальной информации, критичным бизнес-процессам и информационным системам.