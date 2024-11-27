«Лаборатория Касперского»: на четверть выросло количество российских пользователей, столкнувшихся со сталкерскими программами в 2024 году

«Лаборатория Касперского» провела опрос, чтобы выяснить отношение россиян к различным формам цифрового преследования со стороны бывших или нынешних партнёров, — вне зависимости от того, сталкивались респонденты с подобным или нет. Среди наиболее неприятных и пугающих форматов онлайн-слежки участники исследования назвали требование предоставить доступ к личным данным на смартфоне (52%), слежку через сталкерские программы (48%) и использование трекеров (беспроводных меток) для определения местоположения (45%). Последние два заметно сильнее беспокоят женщин, чем мужчин.

Специалисты по кибербезопасности обращают внимание, что на рынке существуют программы, которые могут помочь пользователям выявить потенциальную слежку, например, если речь идёт об онлайн-преследовании с применением Bluetooth-устройств и сталкерских программ. Эксперты подчёркивают, что проблема использования последних становится всё более острой.

«По нашим данным, за 10 месяцев 2024 г. количество пользователей Android-устройств в России, столкнувшихся со сталкерскими программами, выросло на 25% по сравнению с аналогичным периодом 2023 года. Используя такие программы, недоброжелатели могут делать скриншоты и запись происходящего на экране заражённого смартфона, отслеживать геолокацию жертвы, получать доступ к перепискам в соцсетях и мессенджерах, при этом никак себя не выдавая. Неспециалисту может быть крайне трудно определить, что на устройстве установлено такое ПО, поэтому лучше использовать для проверки на заражение защитные решения. В случае обнаружения такой программы не рекомендуем её сразу удалять, лучше обратиться за помощью к специалистам, в кризисные центры или правоохранительные органы», — сказала Татьяна Шишкова, ведущий эксперт Kaspersky GReAT.

Ранее «Лаборатория Касперского» представила обновление бесплатной версии приложения Kaspersky для Android. Теперь решение помогает бороться не только с цифровой слежкой с применением шпионских программ и сталкерского ПО, но и уведомляет пользователя о подброшенных Bluetooth-устройствах, в том числе о беспроводных метках.