Совместимость Security Capsule SIEM и операционной системы «Ред ОС»

Компания «Инновационные Технологии в Бизнесе» с гордостью объявляет о полной совместимости системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности Security Capsule SIEM с российской операционной системой «Ред ОС». Это достижение укрепляет возможности использования отечественных решений для защиты данных и управления информационной безопасностью, соответствующих требованиям импортозамещения. Об этом CNews сообщили представители ООО «Инновационные Технологии в Бизнесе».

Интеграция Security Capsule SIEM с «Ред ОС» позволяет применять эту SIEM-систему для выявления, анализа и реагирования на инциденты информационной безопасности в средах, полностью построенных на российском ПО. «Ред ОС», сертифицированная ФСТЭК и Минцифры России, обеспечивает стабильность, высокую производительность работы в корпоративных и государственных структурах, что делает ее подходящей платформой для размещения Security Capsule SIEM.

Совместимость Security Capsule SIEM с «Ред ОС» открывает новые возможности для российских компаний, стремящихся соответствовать требованиям локализации ПО и защиты критической инфраструктуры. Теперь пользователи могут использовать Security Capsule SIEM в инфраструктуре на базе «Ред ОС», получая комплексное решение для мониторинга и анализа безопасности, разработанное и поддерживаемое на отечественном уровне.

Особенности использования Security Capsule SIEM с «Ред ОС»: полное соответствие требованиям регуляторов и стандартам информационной безопасности; устойчивость к внешним угрозам и высокая производительность в отечественной инфраструктуре; комплексный мониторинг и анализ инцидентов безопасности с использованием алгоритмов и технологий; поддержка импортозамещения в рамках стратегии технологической независимости.