Аналитика МТС: количество мошеннических звонков в «Черную пятницу» увеличилось в три раза

МТС проанализировала мошеннические звонки в период «Черной пятницы». По данным экспертов сервиса «Защитник» МТС, С 24 по 1 ноября 2024 г. количество мошеннических звонков в России увеличилось в три раза по сравнению с аналогичным периодом 2023 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Пиковая активность мошенников была с 29 ноября по 1 декабря 2024 г. – около 70% всех нежелательных звонков пришлось на этот период. Также в «Черную пятницу» мошенники стали звонить больше. Например, если в обычные дни они звонят с 9 до 18 часов, то во время акции время звонков увеличилось до 20:00.

Чаще всего мошенники пытались звонить в Москву – 29%. Далее следуют Санкт-Петербург (15%) и Казань (7%). Самой популярной схемой мошенничества во время «Черной пятницы» стала предоставление эксклюзивных скидок и специальных товаров с бесплатной доставкой для пенсионеров и других льготных категорий от якобы сотрудников популярных интернет-магазинов.

«Мы всегда усиленно готовимся к распродажам и праздникам, так как именно в эти периоды мошенники активнее обычных дней пытаются дозвониться до россиян. В эту «Черную пятницу» 92% нежелательных звонков было совершено с помощью телефонных звонков и только 8% в мессенджерах. Безусловно, мы блокируем значительную часть таких вызовов, однако злоумышленники постоянно ищут новые схемы, поэтому рекомендуем использовать специальные сервисы для защиты и быть бдительнее», – сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.