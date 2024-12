«Индид» и «Эс-Крипто» представили совместное решение для усиленной защиты удаленного доступа

Компания «Индид», российский разработчик решений для безопасности айдентити, и «Эс-Крипто», белорусский производитель средств криптографической защиты, объявили о технологическом партнерстве. Ключевая цель сотрудничества – повысить уровень безопасности удаленного доступа к корпоративной инфраструктуре за счет интеграции продуктов Indeed Access Manager (Indeed AM) и S-Crypto VPN 1.0. Об этом CNews сообщили представители «Индид».

«Индид» и «Эс-Крипто» объединяют усилия, чтобы обеспечивать корпоративным клиентам высокий уровень защиты ИТ-систем и учетных данных при подключениях через виртуальные частные сети (VPN). Эта задача решается за счет эффективного контроля доступа пользователей и усиленной аутентификации.

Программный комплекс Indeed Access Manager позволяет организовать контролируемый централизованный доступ к информационным ресурсам и системам как из внутренней сети компании, так и из внешней, например VPN. Продукт поддерживает множество методов аутентификации, в том числе использование одноразовых паролей и push-уведомлений.

S-Crypto VPN 1.0 обеспечивает создание VPN с применением сертифицированных криптографических методов защиты, включая поддержку протоколов TLS, туннелирование трафика и его фильтрацию с помощью встроенного межсетевого экрана. Также продукт позволяет поддерживать виртуальные сети VLAN и управлять приоритетами трафика.

Интеграция Indeed AM и S-Crypto VPN 1.0 снижает риск несанкционированного доступа к корпоративным ИТ-ресурсам и обеспечивает их дополнительную защиту с помощью методов однофакторной и двухфакторной аутентификации. Когда применяется один фактор, пользователю достаточно указать логин и одноразовый пароль. Если же используются два фактора, то на первом этапе пользователь вводит логин и постоянный пароль, а на втором – указывает одноразовый пароль или получает в мобильном приложении Indeed Key push-уведомление для подтверждения входа. При этом детали аутентификации отображаются на экране смартфона – пользователь всегда видит, в какую именно систему он входит. Сервер, необходимый для работы приложения Indeed Key, разворачивается локально – по модели on-premise, что повышает уровень безопасности: все данные находятся под контролем и хранятся в сети организации.

Кроме этого, интеграция продуктов «Индид» и «Эс-Крипто» обеспечивает безопасный удаленный доступ без необходимости устанавливать на устройства пользователей дополнительные агенты – таким образом, процесс аутентификации прост и удобен.

«Одна из ключевых задач «Индид» – предоставить корпоративным пользователям не только высокий уровень защиты учетных данных, но и максимально гибкое и удобное решение. Интеграция Indeed AM с S-Crypto VPN 1.0 обеспечивает безопасное удаленное подключение к инфраструктуре из любой точки мира с помощью сетей VPN. Благодаря механизму усиленной аутентификации Indeed AM гарантирует надежную защиту доступа к информационным ресурсам. Мы рады, что наши технологии стали доступны также и для компаний в Белоруссии», – сказал Андрей Лаптев, директор продуктового офиса компании «Индид».

«S-Crypto VPN 1.0 использует сертифицированные криптографические методы защиты и поддерживает гибкую настройку на уровне трафика, поэтому идеально подходит для того, чтобы обеспечивать безопасность и масштабируемость корпоративной инфраструктуры. При этом технологическое партнерство с «Индид» позволяет нам гарантировать необходимый уровень защиты при удаленном подключении пользователей за счет механизмов многофакторной аутентификации, которые применяются в системе Indeed AM», – сказал Валерий Вижукайло, директор ООО «Эс-Крипто».