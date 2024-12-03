SC SIEM интегрируется со сканерами безопасности

ИТБ объявила об интеграции своей системы мониторинга и корреляции событий информационной безопасности SC SIEM с популярными отечественными сканерами безопасности. Это нововведение направлено на упрощение работы специалистов по информационной безопасности, позволяя более эффективно обрабатывать отчеты о выявленных уязвимостях и оперативно реагировать на обнаруженные угрозы.

Сканеры безопасности — решения в области безопасности, разработанные для сканирования сетей, систем и приложений с целью выявления уязвимостей. Они широко используются в корпоративной среде для регулярного мониторинга состояния информационных систем и обеспечения их соответствия стандартам безопасности.

Интеграция этих сканеров с SC SIEM предоставляет пользователям несколько ключевых преимуществ: централизованный анализ отчетов об уязвимостях: благодаря интеграции, данные из отчетов автоматически поступают в SC SIEM, где они обрабатываются и анализируются. Это позволяет централизованно управлять информацией о найденных уязвимостях и быстро получать полную картину состояния безопасности организации; снижение рисков и повышение эффективности: Интеграция упрощает работу специалистов по безопасности, позволяя им меньше времени тратить на разбор отдельных отчетов и больше концентрироваться на стратегически важных задачах. Это снижает риски, связанные с человеческим фактором, и повышает общую эффективность процесса управления уязвимостями; глубокая аналитика и отчетность: SC SIEM, с интегрированными данными от сканеров безопасности, предоставляет расширенные возможности для аналитики. Специалисты могут быстро оценивать степень критичности выявленных уязвимостей, их влияние на безопасность организации, а также генерировать детализированные отчеты для руководства и аудиторских проверок.

Объединение возможностей SC SIEM с решениями для сканирования уязвимостей XSpider, «Сканер-ВС», MaxPatrol, Redchek делает управление безопасностью более эффективным, помогая организациям своевременно обнаруживать и устранять угрозы, обеспечивая высокий уровень защиты от кибератак.