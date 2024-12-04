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Дмитрий Григоренко: пакет законопроектов о борьбе с мошенничеством должен быть принят комплексно

На ежегодном совещании председателя Совета Федерации Валентины Матвиенко со статс-секретарями Дмитрий Григоренко подчеркнул необходимость комплексного подхода к борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Вице-премьер добавил, что правительство не планирует дробить комплекс предложенных мер (их порядка 30), а будет вносить их в Госдуму одновременно для достижения системного результата.

Пакет законопроектов уже находится на межведомственном согласовании, и до 10 декабря 2024 г. ожидаются позиции ведомств по данному вопросу.

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