«Гравитон» выходит на рынок оборудования для обеспечения кибербезопасности

Российский производитель вычислительной техники «Гравитон» выходит на новый рынок — аппаратных платформ для кибербезопасности. Компания разработала решения — на их основе разработчики ИБ будут создавать средства защиты информации и связи. Производство устройств стартует во II квартале 2025 г.

Российские компании активно модернизируют свои системы защиты информации. Об этом свидетельствует рост отечественного рынка кибербезопасности — по итогам 2023 г. он составил 28%. При этом в России наблюдается нехватка сертифицированных отечественных аппаратных платформ для создания доверенных программно-аппаратных комплексов.

«Гравитон» разработал оборудование для систем кибербезопасности. В частности, портфель компании дополнили: сетевые платформы для запуска сетевых приложений безопасности и связи в составе программно-аппаратных комплексов (ПАК); встраиваемые промышленные компьютеры для запуска сетевых приложений безопасности и защиты промышленных систем, а также доверенных систем управления и сбора данных объектов КИИ.

Серийное производство устройств и внесение в Единый реестр российской радиоэлектронной продукции Минпромторга России запланировано на II квартал 2025 г.

Оборудование предназначено для создания доверенных программно-аппаратных комплексов и обеспечения безопасности КИИ. Прежде всего эти решения «Гравитон» применимы в сфере кибербезопасности для создания средств защиты информации (СЗИ): межсетевых экранов нового поколения — NGFW, VPN-шлюзов. В качестве аппаратных платформ они также применимы для управления трафиком и создания различных ИТ-решений — программно-определяемых распределенных сетей (SD-WAN), IP-телефонии и др.

Индустриальные решения «Гравитон» полностью соответствуют критериям постановления Правительства Российской Федерации от 14 ноября 2023 №1912 о доверенных ПАКах. Отличительной чертой устройств является использование процессоров с длительным жизненным циклом в их основе. Это отличает продукцию «Гравитон» от аналогов и делает их применение экономически более выгодным, отмечают в компании.

«Российский рынок кибербезопасности показывает высокий уровень зрелости и занимает проактивную позицию в вопросах обеспечения КИИ безопасными и надежными устройствами. Мы идем навстречу этой тенденции и будем предлагать широкий круг оборудования, созданного специально для задач ИБ», — сказал Александр Столяров, коммерческий директор «Гравитон».

«Мы ведем разработку решений в тесном сотрудничестве с ведущими производителями ПО для защиты информации, связи и комплексных систем управления. Это помогаем нам создавать устройства, максимально ориентированные на требования рынка и заказчиков. Мы один из первых российских вендоров, чьи решения способны заменить иностранные аналоги. Такую оценку дают ведущие российские производители в сфере кибербезопасности. По их мнению, используемые в наших решениях технологии и их надежность составляют конкуренцию зарубежным платформам», — отметил Антон Арапов, руководитель отдела индустриальных решений «Гравитон».