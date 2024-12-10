«Яндекс Практикум» подготовит специалистов по информационной безопасности

«Яндекс Практикум» запустил новый курс «Специалист по информационной безопасности», рассчитанный на подготовку студентов с нуля. Платформа поможет вывести на рынок труда около 600 специалистов в сфере кибербезопасности в течение 2025-2027 гг. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

По оценкам Яндекс Практикума, почти 69% вакансий в сфере кибербезопасности приходится именно на junior-позиции: на них берут соискателей без опыта или с небольшим (до трех лет) опытом работы.

Курс «Специалист по информационной безопасности» от «Яндекс Практикума» длится 11 месяцев и открыт для всех, кто имеет базовые навыки работы с компьютером. Обучение состоит из пяти тематических блоков, при этом вводный блок — «Знакомство с информационной безопасностью» — бесплатен для всех. Это поможет учащимся разобраться, интересна ли им сфера кибербеза, и принять взвешенное решение о прохождении курса.

В ходе обучения студенты освоят ключевые навыки специалиста по информационной безопасности: виртуализацию и контейнеризацию, создание Firewall и разработку политики кибербезопасности для компаний. Они углубленно изучат особенности различных операционных систем, поймут их риски и уязвимости. Также курс включает изучение действующих и разрабатываемых в России законов и стандартов в области информационной безопасности. Для портфолио студенты реализуют четыре практических проекта. После выпуска «Яндекс Практикум» поможет им подготовиться к трудоустройству, а HR-эксперты поддержат начинающих специалистов во время поиска работы.

«Рынок кибербезопасности остается одним из наиболее быстрорастущих даже по меркам в ИT-сферы — в 2023 г. его рост составил 28,5%. У компаний увеличивается потребность в квалифицированных сотрудниках, и мы планируем вывести на рынок труда около 600 специалистов в ближайшие три года», — сказал Илья Курмышев, CEO «Яндекс Практикума».