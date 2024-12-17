«Газинформсервис» и Staffcop укрепляют сотрудничество: итоги 2024 года

Компании «Газинформсервис» и «Атом Безопасность» (бренд Staffcop) подвели итоги плодотворного сотрудничества в 2024 г, отмеченного совместными проектами и участием в отраслевых мероприятиях. Партнерство укрепилось за счет интеграции продуктов и обмена опытом в области кибербезопасности. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

В течение года был подписан ряд сертификатов совместимости продуктов на основании проведенных испытаний. Так, подтверждена корректность совместного функционирования системы Staffcop Enterprise с СУБД Jatoba и с программным комплексом Ankey ASAP.

Яна Заковряжина, менеджер по продукту Ankey ASAP: «Совместимость, достигнутая в этом году между Ankey ASAP и Staffcop Enterprise по результатам сотрудничества компаний «Газинформсервис» и «Атом Безопасность», позволила расширить горизонты возможностей продукта. В частности, усилить поведенческий анализ ASAP за счет сбора данных из DLP-системы партнера. Такое решение позволит усилить защиту от потенциальных угроз: как внутренних, так и внешних».

Даниил Бориславский, директор по продукту Staffcop («Атом Безопасность» входит в ГК «СКБ Контур»): «Газинформсервис» — наш стратегический партнер, с которым нас связывает не только успешное взаимодействие, но и долгосрочные амбициозные планы. Вместе мы реализуем проекты, усиливающие позиции обеих компаний, участвуем в мероприятиях, проводим кросс-активности и обеспечиваем совместимость решений, что дает ощутимую ценность для наших клиентов. На следующий год у нас есть множество идей и направлений для совместной работы, которые помогут нам достигать новых высот и развивать наше партнерство еще активнее».