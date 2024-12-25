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«Инфотекс» выпустила сертифицированную версию ViPNet xFirewall 5.6.2

Компания «Инфотекс» объявила о завершении сертификации по извещению об изменениях во ФСТЭК России программно-аппаратного комплекса (ПАК) ViPNet xFirewall 5.6.2 в рамках действующего сертификата №4501 от 28 декабря 2021 г.

ПАК ViPNet xFirewall 5 – семейство шлюзов безопасности ViPNet xFirewall, реализующих парадигму межсетевого экрана следующего поколения (NGFW) и позволяющих создавать гранулированные политики безопасности на основе учетных записей пользователей и списка приложений. ViPNet xFirewall 5 предназначен для комплексного решения задач информационной безопасности в корпоративных сетях, обеспечивает фильтрацию трафика на всех уровнях, антивирусную защиту, обнаружение и нейтрализацию сетевых вторжений.

В новой версии улучшены возможности SSL инспекции: добавлена возможность расшифровки и анализа (инспекции) протокола TLS 1.3, анализа трафика протокола HTTP/2, возможности настройки SSL инспекции на основании сертификатов ресурсов и их значимых полей, что позволяет выявлять и предотвращать угрозы информационной безопасности. Реализована аутентификация и авторизация пользователей при подключении по протоколу SSH с использованием RADIUS-сервера. Добавлена возможность сброса ПАК ViPNet xFirewall 5 к заводским настройкам при отсутствии возможности аутентификации в консоли управления.

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