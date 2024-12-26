Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность
|

Positive Technologies назвала тренды кибератак уходящего года

В числе ключевых трендов кибератак Positive Technologies выделяет растущее количество нападений на организации через компанию-подрядчика. Это, в свою очередь, ведет к тому, что злоумышленники чаще атакуют ИТ-отрасль, которая выступает промежуточным звеном на пути к инфраструктуре жертвы. А благодаря новым технологиям инструментарий киберпреступников становится эффективнее, а атаки – быстрее и результативнее. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

В 2024 г. каждая десятая скомпрометированная компания представляла сферу ИТ. Отрасль оказалась второй по доле успешных атак после госсектора, тогда как в прошлом году занимала пятое место. Тренд актуален и для России: ИТ-организации стали чаще пользоваться услугами команды Incident Response экспертного центра безопасности Positive Technologies (PT ESC IR). За последние два года их количество увеличилось в три раза.

Это связано с ростом количества trusted-relationship-атак, в рамках которых злоумышленники проникали в инфраструктуру организации через компанию-подрядчика.

«Если раньше это были единичные случаи, то за прошедший год доля атак, основанных на доверительных отношениях с подрядчиками, выросла до 15%. В 44% инцидентов точкой входа в инфраструктуру становились уязвимые веб-приложения на сетевом периметре», — сказал Денис Гойденко, руководитель департамента реагирования на угрозы ИБ экспертного центра безопасности Positive Technologies.

Специалисты PT Expert Security Center обращают внимание, что злоумышленники стали модифицировать свои инструменты, что также повышает вероятность успешного нападения.

«Что касается нового тренда в поведении злоумышленников, мы видим, что многие хакерские группы мониторят отчеты исследователей и, если видят разбор своих атак, меняют код или обфускацию вредоносного ПО. Например, так поступала группировка Hellhounds. А ExCobalt после публичных отчетов вовсе решила разработать собственный инструмент — бэкдор GoRed. Такое их поведение, с одной стороны, усложняет нам атрибуцию группировок во время исследования, но, с другой стороны, именно выпуск публичных исследований позволяет нам предупреждать о новых угрозах не отдельные компании, а целые отрасли», — отметил Денис Кувшинов, руководитель департамента исследования киберугроз экспертного центра безопасности Positive Technologies.

Эксперты компании отмечают повышение скорости и качества эффективности атак за счет использования злоумышленниками ИИ. Так, например, на теневых площадках активно обсуждают применение технологии для написания вредоносных программ и эксплойтов. А в 2024 г. впервые были обнаружены скрипты, с высокой вероятностью написанные с помощью Large Language Model. Бурное развитие искусственного интеллекта позволит злоумышленникам получать готовый результат, требующий минимальных доработок или вообще не нуждающийся в них. Благодаря этому даже низкоквалифицированные киберпреступники смогут проводить успешные атаки.

«Такие изменения приведут к избытку предложений на теневом рынке, что снизит их стоимость и вынудит продавцов добавлять новые уникальные фишки в свои продукты и услуги. Активное использование ИИ позволит киберпреступникам значительно сократить время написания эксплойта, в результате чего атаки будут иметь более массированный характер, что заставит компании повышать скорость установки патчей», — сказал Николай Чурсин, руководитель группы исследования дарквеб-угроз Positive Technologies.

Кроме того, по мнению экспертов компании, организации столкнутся с угрозами применения квантовых вычислений, а уже в ближайшем будущем появятся новые сервисы, позволяющие проводить кибератаки буквально в один клик.

«Еще одним возможным вариантом может стать развитие EaaS (exploit as a service). Как известно, стоимость уязвимостей нулевого дня может доходить до миллионов долларов, но не у всех злоумышленников имеются такие средства. Модель EaaS позволит сдавать в аренду эксплойты, что приведет к увеличению количества атак с использованием уязвимостей», — отметила Ирина Зиновкина, руководитель направления аналитических исследований Positive Technologies.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Максим Кыркунов, C3 Solutions: Высоконагруженные ЦОДы становятся трендом сегодняшнего дня

Началось производство цифровых камер и коммутаторов на российском заводе мощностью 20 млн устройств в год

Алексей Котов, OpenYard: Партнерские привилегии в нашей программе стали понятнее и четче

Государство вынудит операторов связи массово и бесплатно сливать ему данные о перемещениях россиян

Олег Маковельский, «Росатом»: Чтобы стать лидером, нужно идти не параллельно с конкурентами, а перпендикулярно им

Огромный ботнет пожирает смарт-телевизоры под Android

MARKET.CNEWS

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Обзор ноутбука HIPER WORKBOOK I151: универсальный помощник для дома и офиса

Как организовать для компании квиз или викторину самостоятельно: лучшие сайты и приложения

Обзор Jimmy PW11 Pro Max: беспроводной моющий пылесос 5-в-1 с функцией самоочистки

Показать еще

Наука

35 000-летний котенок саблезубого тигра с сохранившимися усами найден в вечной мерзлоте в Сибири

Археологи обнаружили затерянную африканскую цивилизацию размером с Трою

11 необычных инопланетных миров, которые на самом деле существуют
Показать еще