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В IV квартале 2024 года количество сбоев в российских компаниях увеличилось на 32%

Аналитики компании «Монк Диджитал Лаб», оказывающей услуги в области корпоративного ИТ-мониторинга, провели новое исследование по выявлению сбоев в российских компаниях по результатам 4 квартала 2024 года. Экспертам удалось установить, что в IV квартале 2024 г. число сбоев в ИТ-системах российских организаций увеличилось на 32% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Данный показатель превышает показатели предыдущих кварталов по росту сбоев. При проведении исследования эксперты «Монк Диджитал Лаб» использовали данные своих клиентов из различных отраслей. Об этом CNews сообщили представители «Монк Диджитал Лаб».

Причины увеличения количества сбоев вполне объяснимы. По мнению специалистов «Монк Диджитал Лаб», рост числа сбоев в IV квартале, как и в предыдущие кварталы этого года, тесно связан с уходом иностранных вендоров с российского рынка, которые являлись основными поставщиками оборудования и программных продуктов. В результате этого, российские компании лишились технической поддержки и регулярных обновлений, что привело к возникновению сбоев в информационных системах. Также сильно влияет геополитический фактор и увеличение числа кибератак на ИТ-инфраструктуру крупнейший российский компаний и сервисов. Помимо этого, увеличивается число сбоев, вызванных использованием «сырых» решений, а также самописного ПО. Из-за необходимости внедрения новых решений в сжатые сроки наблюдался недостаточный уровень тестирования и проверки интеграции с уже существующими системами, особенно это часто наблюдалось в финансовом секторе

В IV квартале 2024 г. больше всего сбоев наблюдалось в ритейле (26% от общего числа сбоев), финансовой отрасли (18%) и логистической сфере (14%). Ритейлеры столкнулись с большим количеством сбоев из-за использования устаревшего оборудования и ПО в период повышенной нагрузки при проведении популярной распродажи «Черная пятница», а также при подготовке к Новому году. Сбои в данной отрасли приводят к недоступности товаров, а также к большим репутационным и финансовым потерям.

Финансовые организации тоже испытали серьезные сложности из-за применения старых решений во время повышенной потребительской активности при проведении «Черной пятницы» и при подготовке к Новому году, когда объем финансовых операций значительно вырос. Сбои в работе банков и финансовых сервисов приводят к невозможности совершения покупок и вызывают крайне негативную реакцию со стороны потребителей.

Для логистических компаний стабильная работа информационных систем в периоды распродаж и праздников является критически важной, ведь именно в это время спрос на логистические услуги взлетает в несколько раз. Большое количество сбоев в логистических организациях в 4 квартале этого года привело к простоям и значительным финансовым потерям.

Эксперты «Монк Диджитал Лаб» определили ТОП-3 отраслей, где наблюдался самый большой рост числа сбоев. В IV квартале 2024 г. количество сбоев в ритейле выросло на 42%, в финансовой отрасли на 37% и в логистической сфере на 28% по сравнению с IV кварталом 2023 г. Основными причинами роста сбоев в этих отраслях являются использование устаревшего оборудования без качественной технической поддержки, а также необдуманное внедрение непроверенных решений.

«Если не принять срочные меры, количество сбоев в российских компаниях в 2025 г. продолжит расти. Оборудование иностранных вендоров еще больше устареет, что приведет к еще более значительному росту сбоев. Может возникнуть катастрофическая ситуация во многих ключевых отраслях, когда нормальная работа организаций будет полностью нарушена. Для того, чтобы уменьшить количество сбоев и обеспечить стабильную работу информационных систем, представителям российского бизнеса необходимо организовать полноценное сотрудничество с ассоциациями, такими как АРПП, отечественными поставщиками оборудования и ПО, чтобы иметь возможность получения технической поддержки и обновлений, адаптированных под российский рынок», — сказал Николай Ганюшкин, управляющий партнер «Монк Диджитал Лаб».

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