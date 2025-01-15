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Servicepipe обновила продукт Secure DNS Hosting

Компания Servicepipe, российский разработчик решений для анализа и фильтрации нежелательного трафика, усовершенствовала продукт Secure DNS Hosting. Теперь доступны два варианта подключения сервиса — Primary (основной) и Secondary (резервный).

Подключая основной (Primary) DNS‑хостинг, компания делегирует домен Servicepipe и в дальнейшем самостоятельно управляет DNS‑зоной в панели управления, внося изменения в DNS‑записи. Secondary DNS подключается параллельно основному и не только блокирует паразитные запросы, но также забирает на себя часть избыточного легитимного трафика DNS. При недоступности основного, резервный DNS продолжает принимать запросы пользователей и отдавать последний актуальный статус доменной зоны.

Серверы и инфраструктура DNS защищены адаптивной системой фильтрации сетевых угроз Servicepipe DosGate. Это позволяет обеспечивать стабильную работу DNS-служб и минимизировать количество точек отказа ИТ-инфраструктуры во время DDoS-атак на DNS.

Подключение занимает не более 10-15 минут. Решение полностью автоматизировано – настройка DNS‑зоны происходит в панели управления или через API.

Кроме того, в 2024 г. повысилась отказоустойчивость решения за счет географического распределения DNS-серверов в сертифицированных дата-центрах Tier III в Москве и Санкт-Петербурге.

«DDoS-атаки на DNS — одна из самых серьёзных киберугроз, если произошел сбой в работе DNS-служб, то даже при подключенной эшелонированной защите IT‑инфраструктуры и веб-приложений онлайн-сервисы не будут доступны для пользователей. Успешные атаки на российских хостинг-провайдеров 2022-2024 продемонстрировали это наглядно, — отметила Светлана Пахалуева, менеджер продукта Servicepipe Secure DNS Hosting. — И потому защищенный DNS на сегодня является что называется “гигиеническим минимумом” для всех, кто хочет гарантировать отказоустойчивость своих онлайн‑ресурсов и эффективно управлять киберрисками».

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