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МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье

ПАО «МТС» запустила сервис для бесплатной проверки цифрового здоровья в поддержку платформы технологий для безопасности Защитник. Платформа помогает защитить номера телефонов абонентов от спама и мошеннических звонков, ответит на нежелательные звонки и пришлет расшифровку. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Digital check-up лендинг доступен всем желающим и помогает узнать рейтинг цифровой безопасности, число нежелательных звонков, общее число и источники утечек данных из кредитных организаций, интернет-магазинов и других. Также пользователи получают рекомендации о том, как необходимо действовать для своей защиты в цифровом пространстве.

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МТС
МТС предлагает россиянам проверить цифровое здоровье

«Мы гордимся тем, что цифровая экосистема МТС постоянно развивается, совершенствует текущие продукты и предлагает новые уникальные решения, например, в области технологий для безопасности данных. Поэтому рады представить наш лендинг для проверки цифрового здоровья, который доступен всем желающим и позволяет узнать степень защиты персональных данных в интернете», - отметила директор департамента маркетинговых коммуникаций МТС Мария Яковлева.

Проект поддерживается в digital, посевах и у блогеров.

Состав рабочей команды: МТС (клиент), директор департамента маркетинговых коммуникаций Мария Яковлева, начальник отдела коммуникаций розничного и бизнес-рынков Оксана Лопухина, руководитель направления Юлия Боднарюк, менеджер проекта Вера Гордеева, директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук, менеджер по маркетингу Никита Мяктинов, владелец продукта «Защитник» Эрик Меликян, Mosaic (агентство).

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