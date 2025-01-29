Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Пользователю Стратегия безопасности
|

В новый год — с новым стилером: январь начался с масштабной волны атак на российские компании

Злоумышленники использовали новый стилер NOVA — модификацию известного SnakeLogger. Полученные аутентификационные данные другие кластеры могут задействовать в своих целевых атаках на скомпрометированные компании. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

В январе 2025 г. специалисты Bi.Zone зафиксировали многочисленные атаки, нацеленные на российские организации разных отраслей, включая финансовый сектор, ритейл, ИТ, госсектор, транспорт и логистику.

Злоумышленники похищают аутентификационные данные для дальнейшей продажи на теневых ресурсах. В атаках используется коммерческий стилер NOVA — видоизмененная версия популярного SnakeLogger.

Олег Скулкин, руководитель Bi.Zone Threat Intelligence: «Злоумышленники часто создают копии известных ВПО и меняют их характеристики, чтобы обойти современные средства защиты. Так случилось и с популярным SnakeLogger, который применяется в 23% атак с использованием стилеров. Злоумышленники модифицировали его и создали форк NOVA. Новый инструмент несколько отличается от предшественника: за счет оптимизации кода и обновления архитектуры NOVA сложнее распознать привычными средствами обнаружения».

Атакующие доставляют стилер с помощью фишинговых писем, распространяя ВПО под видом архива с договорами. Обычно в таких случаях используют двойное расширение и привычные для пользователя иконки, например изображение Word или PDF. Это позволяет скрыть от жертвы, что файл исполняемый.

Злоумышленники не маскируют вложение с NOVA под легитимный документ. Они лишь присваивают файлу допустимое имя («Договор.exe»). То есть делают ставку не на тщательную маскировку фишинга, а на массовость рассылок и невнимательность сотрудников, которые регулярно взаимодействуют с большим количеством электронных писем.

После распаковки и закрепления в системе стилер собирает сохраненные аутентификационные данные, записывает нажатия клавиш, делает снимки экрана и извлекает данные из буфера обмена.

Стилер NOVA появился в продаже в Telegram в августе 2024 г. по цене $50 за месяц использования или $630 за бессрочную лицензию. Вдобавок разработчик предлагает криптор, который защищает ВПО от обнаружения. Его цена стартует от $60 за месяц и доходит до $150 за три месяца применения.

Для защиты от стилеров рекомендуется использовать системы класса privileged access management (управление привилегированным доступом). Они поддерживают одноразовые пароли и позволяют настроить ротацию секретов для подключения к критическим элементам ИТ-инфраструктуры.

Для отслеживания на теневых ресурсах скомпрометированных корпоративных учетных записей помогут порталы киберразведки.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Вячеслав Касимов, МКБ: Чрезмерная надежда на превентивные меры не менее вредна, чем фокусирование исключительно на реагировании

В Windows найдена огромная дыра, которая любого пользователя превращает в администратора. Защиты толком нет

Разозленные наглостью ИИ-компаний сайты тайком внедряют новое оружие против поисковых роботов

В 4G и 5G найдены более сотни уязвимостей, способных вывести сети из строя на территории целых городов

Более 18 тысяч хакеров заразили свои ПК при попытке установить компилятор вредоносных программ

Северокорейские госхакеры нанимаются на работу и воруют конфиденциальную информацию, чтобы шантажировать работодателей

MARKET.CNEWS

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Бесплатные сервисы с ИИ для генерации текстов, изображений и музыки: выбор ZOOM

Как записать видео с веб-камеры: 10 бесплатных программ для ПК

Где смотреть фильмы и сериалы в 2025 году: лучшие онлайн-кинотеатры

Показать еще

Наука

​​7 фактов о Пангее — древнем суперконтиненте Земли

Излучение Хокинга может стирать черные дыры по всей Вселенной — это старт эры новой физики

Загадочные камни возрастом 12 000 лет — предшественники колеса?
Показать еще