«ЕСА Про» предупреждает о новой волне мошенничества с использованием данных школьников

Российская компания, оказывающая сервисные услуги в области ИТ и ИБ, «ЕСА Про» (входит в ГК «Кросс технолоджис») выявила значительный рост мошеннических атак, связанных с телефонными номерами учеников школ. На хакерских форумах и ресурсах даркнета зафиксирован повышенный спрос на базы данных с контактами учащихся, которые злоумышленники используют для запугивания, шантажа и массовых звонков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Кросс технолоджис».

Новая схема мошенничества обнаружена аналитиками сервиса для комплексной защиты от цифровых угроз Smart Business Alert (SBA).

По данным наблюдений аналитиков сервиса Smart Business Alert и мониторинга ресурсов даркнета, злоумышленники активно скупают базы с телефонными номерами учеников, а также создают поддельные аккаунты в социальных сетях и мессенджерах, имитируя профили классных руководителей, завучей и директоров школ.

Для усиления доверия преступники используют фотографии и информацию с официальных сайтов образовательных учреждений. После получения доступа к контактам детей мошенники применяют тактику запугивания: звонят или пишут сообщения с угрозами, шантажируют несуществующими проблемами (например, «долгами» родителей или «нарушениями»), а также организуют массовые звонки с неизвестных номеров.

Школы сами часто неосознанно выдают персональные данные учеников, например, сообщая ФИО детей в новостях о победе на олимпиаде или участии в творческом конкурсе. Мошенники, зная ФИО школьника, школу и класс, могут установить через боты дополнительные данные, например, номер телефона. В первую очередь, киберпреступники ищут такую информацию на сайтах престижных школ, исходя из того, что в там учатся дети обеспеченных родителей.

Важно научить ребенка не отвечать на звонки с незнакомых номеров и сразу сообщать о таких ситуациях взрослым. Особое внимание стоит уделить способу связи: мошенники часто используют мессенджеры, такие как W******p или Telegram, чтобы скрыть свои реальные данные.

Детей необходимо убедить, что переспрашивать или просить помощи у родителей – это не признак слабости, а нормальная реакция в данной ситуации. Преступники часто эксплуатируют страх детей быть наказанными, поэтому важно создать доверительную атмосферу для обсуждения любых подозрительных звонков с ребенком.

В случае, если звонящий представляется сотрудником школы, рекомендуется сразу перепроверить информацию, связавшись с учебным заведением по официальным контактам. Кроме того, необходимо активировать в телефонах детей режим «антиспам» и сохранить номера школы под понятными именами для быстрой идентификации.

«Аналитики нашего сервиса постоянно проверяют ресурсы, которыми пользуются киберпреступники, чтобы выявить угрозы, с которыми общество и бизнес могут столкнуться в будущем. Мы стараемся как можно раньше предупреждать всех о таких угрозах. Мошенники используют все более изощренные методы для манипуляции и запугивания, и наша задача – обеспечить защиту детей и их данных. Безопасность наших детей – это общая ответственность, и только совместными усилиями мы сможем противостоять этим угрозам», – сказал генеральный директор «ЕСА Про» Лев Фисенко.