«Газинформсервис» внедрил систему доверенной загрузки SafeNode System Loader для одного из операторов связи

Компания «Газинформсервис» внедрила систему доверенной загрузки SafeNode System Loader для одного из операторов связи и обеспечла комплексную защиту информационных систем, начиная с момента включения устройства. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

Особенность решения заключается в централизованном развертывании SNSL через сервер управления «Блокхост-Сеть 4». Это позволяет обеспечивать единый стандарт безопасности для всех устройств в сети оператора, вне зависимости от их разнообразия и конфигурации. Система совместима с широким спектром ПК и материнских плат, что упрощает интеграцию в существующую инфраструктуру.

SafeNode System Loader встраивается в UEFI BIOS, контролируя этап загрузки операционной системы и обеспечивая защиту от широкого спектра угроз на самой ранней стадии старта ПК. Централизованное управление позволяет оператору настраивать политики безопасности, устанавливая единые стандарты защиты данных и упрощая администрирование. Автоматическое создание учетных записей пользователей из домена повышает эффективность и упрощает настройку.

«Внедрение SafeNode System Loader позволило значительно усилить защиту информационных систем нашего клиента и обеспечить соответствие строгим стандартам безопасности информации КИИ, — сказал Константин Хитрово, менеджер продукта SafeNode System Loader в компании «Газинформсервис». — Мы гордимся тем, что смогли предложить эффективное, надежное и удобное решение для защиты инфраструктуры оператора связи».