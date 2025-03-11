«Кибер Бэкап» 17.2 получил сертификат соответствия ФСТЭК России по четвертому уровню доверия

Компания «Киберпротект» сообщает об обновлении сертификата ФСТЭК России для системы резервного копирования «Кибер Бэкап» 17.2 — новейшей версии продукта. Сертификат соответствия номер 4337, выданный 11 декабря 2020 г., был переоформлен 24 февраля 2025 г. Сертификат подтверждает, что «Кибер Бэкап» является программным средством резервного копирования и восстановления информации, не содержащим сведений, составляющих государственную тайну, и соответствует требованиям доверия четвертого уровня и ТУ. Заявителем выступила компания СИС. Об этом CNews сообщили представители компании «Киберпротект».

Сертифицированный программный комплекс «Кибер Бэкап» может использоваться в значимых объектах критической информационной инфраструктуры (КИИ) первой категории, в государственных информационных системах (ГИС) первого класса защищенности, в автоматизированных системах управления производственными и технологическими процессами (АСУ ТП) первого класса защищенности, в информационных системах персональных данных (ИСПДн) при необходимости обеспечения первого уровня защищенности персональных данных и в информационных системах общего пользования второго класса.

«Кибер Бэкап» 17.2 был представлен в декабре 2024 г. В новой версии была расширена поддержка платформ виртуализации, которые используются российскими компаниями, стала возможной интеграция «Кибер Бэкапа» в процессы централизованного сбора информации о событиях и управления инцидентами безопасности предприятий (SIEM), расширилось число поддерживаемых служб каталогов для доменной аутентификации на сервере управления системой, а также была представлена расширенная защита бизнес-приложений и данных сервисов «Почта» и «Диск» платформы VK WorkSpace, произведено множество других улучшений, направленных на функциональность, безопасность и удобство использования «Кибер Бэкапа» 17.2 для резервного копирования и восстановления ИТ-систем любого размера на предприятиях малого, среднего и крупного бизнеса, а также в государственных организациях.

«Кибер Бэкап» включен в Реестр отечественного ПО Минцифры России и используется заказчиками для обеспечения государственных и муниципальных нужд, а также в целях перехода на импортонезависимые решения. С 2025 г. госкомпаниям и органам государственной власти запрещается использовать иностранное программное обеспечение на принадлежащих им значимых объектах критической информационной инфраструктуры согласно указу Президента России от 30 марта 2022 г. № 166.