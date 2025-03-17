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VK Tech интегрировала в сервис Cloud Desktop стек технологий «Рутокен»

Облачный сервис Cloud Desktop на платформе VK Cloud поддерживает работу устройств «Рутокен» компании «Актив» для подписания документов и обеспечения безопасного доступа к удалённой инфраструктуре.

В сервис Cloud Desktop встроен высокоскоростной протокол передачи данных, который поддерживает проброс устройств «Рутокен» в виртуальную среду. Это позволяет пользователям удаленных рабочих мест удобно и быстро формировать и подписывать документы с помощью электронной цифровой подписи (ЭЦП). Защищенный доступ к корпоративному контуру в сервисе удаленных рабочих мест VK Cloud обеспечен за счет работы с локальными USB-токенами и смарт-картами «Рутокен», с прикладным ПО, поддерживающим смарт-карты и токены, включая и ГОСТ-алгоритмы.

Высокоскоростной протокол передачи данных Cloud Desktop обеспечивает передачу видео с частотой до 120 кадров в секунду (FPS), высокое качество картинки и минимальную задержку передачи данных. Это позволяет пользователям работать с виртуальными рабочими столами даже при низкой скорости интернета.

Активные ключевые носители «Рутокен ЭЦП 3.0» — линейка токенов и смарт-карт, предназначенных для подписания документов электронной подписью (в том числе УКЭП) на настольных ПК, смартфонах и планшетах, а также безопасного доступа в информационные системы с помощью двухфакторной аутентификации (наряду со знанием PIN-кода устройство «Рутокен» выступает как фактор владения). Активные криптографические USB-токены и смарт-карты «Рутокен ЭЦП 3.0» позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту» устройства, токена или смарт-карты без копирования закрытого ключа в память компьютера.

Поддерживаемые устройства: USB-токены и смарт-карты из линейки активных ключевых носителей «Рутокен ЭЦП 3.0», считыватели смарт-карт «Рутокен SCR 3001» и «Рутокен SCR 3101 NFC», аппаратные FIDO2-аутентификаторы «Рутокен MFA», пассивные ключевые носители «Рутокен Lite».

«По данным исследования Gartner, 74% компаний по всему миру планируют сохранить гибридный или полностью удалённый формат работы даже после 2025 г. Cloud Desktop позволяет оставаться в курсе всех задач и продолжать выполнять рабочие операции даже при плохом канале связи. Возможность использования устройств «Рутокен» повышает возможности защиты удалённых рабочих столов Cloud Desktop, что позволяет их использовать в больших корпорациях и государственных компаниях», – сказал директор по продукту VK Cloud Дмитрий Лазаренко.

Алена Тараканова, руководитель проектов в компании «Актив» сказала: «Сегодня VK Tech активно продвигает новые технологии для корпоративного и государственного сектора, предлагая инновационные решения, которые соответствуют современным требованиям безопасности и способствуют цифровой трансформации российских организаций. Мы рады, что именно в этот момент наши компании смогли объединить усилия и технологии в этом направлении. Совместимость продуктов «Рутокен» с Cloud Desktop позволяет пользователям автоматизировать бизнес-процессы и обеспечит защищенность работы с данными за счет использования аппаратных средств аутентификации и электронной подписи «Рутокен».

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