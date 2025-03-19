Система управления привилегированным доступом sPACE PAM совместима с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0

В рамках технологического партнерства компании «Актив» и Web Control протестировали и подтвердили корректность совместной работы системы управления привилегированным доступом sPACE PAM и устройств «Рутокен» ЭЦП 3.0. Многофакторная аутентификация, обеспечиваемая токенами и смарт-картами «Рутокен», позволяет защитить доступ к учетным записям администраторов. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

Система управления привилегированным доступом sPACE PAM предназначена для обеспечения безопасного доступа администраторов к ИТ-инфраструктуре. Решение управляет привилегированными учетными данными, позволяет минимизировать привилегии и исключить накопление у пользователей избыточных прав, автоматизирует управление доступом и контролирует действия пользователей. Для обеспечения дополнительной безопасности в системе предусмотрена возможность двухфакторной аутентификации, которая позволяет гарантировать, что только авторизованные пользователи смогут получить доступ к управлению критическими для функционирования бизнеса ИТ-ресурсами. Интеграция с продуктами «Рутокен» предоставляет заказчику выбор способа двухфакторной аутентификации при авторизации в системе sPACE PAM. Это повышает удобство пользования продуктом и позволяет выполнить требования регулятора.

Активные ключевые носители «Рутокен» ЭЦП 3.0 — линейка токенов и смарт-карт, предназначенных для подписания документов электронной подписью (в т. ч. УКЭП) настольных ПК, смартфонах и планшетах, а также безопасного доступа в информационные системы с помощью двухфакторной аутентификации (наряду со знанием PIN-кода устройство «Рутокен» выступает как фактор владения). Активные криптографические токены и смарт-карты «Рутокен» ЭЦП 3.0 позволяют генерировать неизвлекаемые ключи электронной подписи и выполнять криптографические операции «на борту» устройства, токена или смарт-карты без копирования закрытого ключа в память компьютера.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами, компания «Актив»: «Совместимость системы sPACE с токенами и смарт-картами «Рутокен» ЭЦП 3.0 открывает новые возможности для организаций, стремящихся к повышению уровня информационной безопасности и уровня защиты при доступе к ИТ-инфраструктуре. Пренебрежение рисками, которые могут возникнуть из-за мошеннических действий от лица привилегированных пользователей, может вызвать утечку данных, финансовые убытки и негативно сказаться на репутации компании. Внедрение комплексного решения класса PАМ (Privileged Access Management) и использование двухфакторной аутентификации поможет снизить эти риски».

Андрей Быков, директор по качеству, Web Control: «Одним из преимуществ системы sPACE PAM является гибкость и способность встраиваться в ИТ-инфраструктуру заказчика, а также обеспечивать принятые у заказчика требования по информационной безопасности. В этой связи, если заказчикам требуется надежное решение для двухфакторной авторизации пользователей, то они могут использовать линейку решений «Рутокен» от нашего партнера компании «Актив». Такая возможность позволит вместе со sPACE РАМ получить не только надежное, но и сертифицированное во ФСТЭК решение для двухфакторной авторизации и управления доступом привилегированных пользователей».