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«Билайн» защищает петербургских пенсионеров от мошенников с помощью технологий и оперативного реагирования

«Билайн» продолжает внедрять современные технологии для защиты своих абонентов от мошеннических действий. В рамках специального проекта, направленного на защиту наиболее уязвимых категорий клиентов — людей старшего возраста, компания запустила пилот по усиленному мониторингу мошеннической активности для более чем 220 тыс. пенсионеров из Санкт-Петербурга. Об этом CNews сообщили представители «Билайна».

Генеральный директор «Билайна» Сергей Анохин: «Во время мошеннической атаки активируется «Купол безопасности» на несколько дней, в течение которых абоненты могут принимать звонки только от доверенных номеров. Так, за неделю наблюдений было предотвращено более 1300 попыток дозвона до потенциальных жертв. Самая долгая мошенническая атака длилась 27 дней, в течение которых злоумышленники пытались выманить у жертвы деньги, но в среднем 37% атак происходят в течение одного дня и на защиту клиента есть несколько часов. А 63% атак происходит на следующий день или даже через несколько дней. Группа быстрого реагирования «Билайна» совместно с сотрудниками МВД проводит профилактическую работу с пенсионерами, объясняя, как распознать мошенников и защитить себя. Дополнительные меры безопасности применяются не только к голосовым вызовам, но и к SMS-трафику, чтобы минимизировать риски обмана».

Работа по защите людей пожилого возраста от мошенничества не ограничивается алгоритмами и технологиями. Так, «Билайн» взаимодействует с проектом «Московское долголетие», направленным на улучшение качества жизни людей старшего поколения. В рамках этого сотрудничества проводятся исследования, посвященные отношению пожилых людей к вопросам кибербезопасности и кибергигиены. Изучается, какие инструменты защиты от мошенников используют пенсионеры, где они получают актуальную информацию и насколько осведомлены о современных угрозах.

Кроме того, «Билайн» совместно со Сбербанком реализует инициативы по защите людей старшего возраста. Партнеры разрабатывают и внедряют комплексные решения, которые помогают предотвращать мошеннические действия и повышать уровень цифровой грамотности среди пенсионеров.

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