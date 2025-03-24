Аналитика МТС: каждый семисотый звонок в России – мошеннический

ПАО «МТС» проанализировала мошеннические звонки в период с января по февраль 2025 г. По данным экспертов сервиса «Защитник» мошенники стали чаще звонить россиянам. Каждый семисотый входящий звонок в стране оказывается мошенническим. К примеру, в ноябре-декабре 2024 г. на мошеннические вызовы приходился каждый тысячный звонок. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Чаще всего мошенники звонят жителям крупных городов с населением более миллиона человек. В их числе: Москва (24% от всех мошеннических звонков), Краснодар (7%), Санкт-Петербург (6%), Казань (5%) и Екатеринбург (4%).

Самой популярной мошеннической схемой в начале 2025 г. стало предложение о дополнительных доходах через инвестиционные проекты – на эту схему приходится четверть от всех мошеннических действий. Далее следуют звонки под видом представителей мобильных операторов, которые предлагают продлить действие номера телефона (18%). Также мошенники представляются сотрудниками компаний по энергоснабжению и проверке счетчиков (9%).

«Мы регулярно внедряем новые инструменты для защиты от мошеннических звонков. Например, осенью прошлого года мы запустили сервис "Безопасный звонок", который позволяет абонентам получать голосовое предупреждение от искусственного интеллекта о возможном мошенничестве во время телефонного разговора. Сейчас более половины пользователей услуги завершают разговоры сразу после получения такого предупреждения. Несмотря на различные инструменты, самым эффективным способом не попасться на уловки мошенников остается бдительность, поэтому мы рекомендуем быть осторожными в случае, если вам звонят с неизвестного номера», – сказал директор продукта «Защитник» Андрей Бийчук.