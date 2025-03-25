Больше трети россиян не готовы подавать объявления на сайтах с регистрацией через «Госуслуги»

Автомобильный сайт «Дром» провел опрос, в результате которого выяснилось, что 37% россиян не поддерживают инициативу авторизации пользователей на классифайдах через портал «Госуслуг». Среди опрошенных 23% ответили, что точно будут не согласны с таким нововведением и 14% скорее против готовящихся изменений. Большинство респондентов (63%) поддерживают инициативу — из них 42% точно уверены в необходимости такого решения, 21% хоть и сомневаются, но склоняются к его верности. Об этом CNews сообщили представители «Дром».

Высказались против авторизации с использованием профиля на «Госуслугах» больше всего жителей Оренбургской (30%), Амурской (28%) и Волгоградской (27%) областей. Ответ «скорее нет» чаще всего выбирали в Самарской области (19%), Забайкалье (18%), Приморском и Красноярском краях — по 17% опрошенных.

В поддержку инициативы выступили почти половина жителей Свердловской области (49%), Крыма (48%), а также Пермского края, Башкирии и Татарстана — по 47% участников опроса из этих регионов. На Сахалине 30% жителей и также другая треть жителей Оренбургской области скорее поддерживают будущие нововведения.

В комментариях предполагают, что новая инициатива позволит помимо борьбы с мошенниками контролировать все сделки для начисления налогов. С таким мнением согласились более тысячи посетителей сайта «Дром».

Пользователи сервиса «Госуслуги» для оформления сделок по автопродаже делились позитивным опытом. «Попробовал куплю-продажу оформить машины через «Госуслуги» с аккредитивом. Услуга очень удобная: все прозрачно, безопасно. Мне больше понравилось, чем сделки по-старинке», — сказал посетитель сайта из Новосибирска.

Другая часть пользователей считает, что для мошенников регистрация через «Госуслуги» преградой не станет. «Они добудут себе аккаунты при необходимости. Есть риск, что сайт с объявлениями взломают, а базу сольют», — считает один из гостей сайта. «Еще одна лазейка для взлома «Госуслуг», — написал другой участник дискуссии.

Всероссийский опрос проводился с 10 по 17 февраля 2025 г. среди пользователей сайта «Дром». В нем приняли участие почти 18 тыс. человек.