«Диасофт» разработал продукт для обеспечения безопасной интеграции систем в банковской сфере

Крупные банки и нефинансовые организации регулярно сталкиваются с проблемой взаимодействия между внешними и внутренними системами. Внешний небезопасный контур в сети, обеспечивающий взаимодействие с клиентом, и защищенный внутренний контур должны работать в тесной связке, но при этом обеспечивать высокий уровень безопасности при передаче данных.

Компания «Диасофт» разработала продукт «Адаптер DMZ», который делает этот процесс безопасным и эффективным. Он предназначен для обеспечения взаимодействия любых систем во внешнем контуре (веб-порталы, мобильные приложения) с внутренним контуром организации, поддерживая при этом высокий уровень защиты от внешних угроз. Об этом CNews сообщили представители «Диасофт».

Основные особенности продукта «Адаптер DMZ»

Универсальность – возможно использование продукта с любыми информационными системами и в любой конфигурации сети.

Поддержка различных форматов, включая JSON, XML и др., это обеспечивает адаптивность и простоту использования продукта.

Система-источник и система-получатель взаимодействуют с адаптером DMZ по привычному протоколу HTTP, но для взаимодействия между подсетями происходит переключение на протокол AMQP. Смена протокола проходит «на лету». При этом обеспечивается одно из ключевых требований информационной безопасности – передача любых данных происходит только по запросу из внутренней безопасной сети.

Продукт соответствует требованиям цифровой трансформации благодаря следующим свойствам: быстрое развертывание благодаря контейнеризации и кластеризации; возможность горизонтального и вертикального масштабирования на уровне каждого сервиса; гарантия доставки сообщений с использованием надежного брокера.

«Адаптер DMZ» входит в состав решения Digital Q.Integration. Он реализован в микросервисной архитектуре, благодаря чему обеспечивается интеграция продукта в любой ИТ-ландшафт.