F6: скамеры начали использовать образ актера Юры Борисова в рекламе мошеннических проектов

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, впервые зафиксировала использование образа актера Юры Борисова в рекламе скамеров. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) F6 обнаружили в одной из популярных соцсетей серию постов с рекламой мошеннических игр, в которых для привлечения внимания наряду с Борисовым используются изображения российских и зарубежных актеров, певцов и блогеров. Ссылки под постами ведут на Telegram-приложения, которые обещают легкий заработок, но вместо этого похищают деньги пользователей. Об этом CNews сообщили представители F6.

Кот наплакал

Пост под кричащим заголовком «Юра Борисов не получил Оскар и теперь уйдет из кино?» на прошлой неделе был размещен во многих сообществах соцсети, насчитывающих десятки тысяч подписчиков. Под фотографиями актера размещен фейк: якобы Юра Борисов подписал контракт «с известным российским блогером» и стал «амбассадором экономической игры MeowCraft». Пользователей завлекают присоединиться к игре сообщением о том, что новичкам доступен «промокод на 5000 руб.», которые «можно сразу вывести на карту». В комментарии к посту размещена ссылка на Telegram-бот мошеннической игры.

Такие способы привлечения внимания пользователей к скам-проектам уже были замечены ранее в инвестиционном мошенничестве. Злоумышленники используют громкие новостные заголовки, чтобы привлечь внимание к посту и для повышения доверия используют имена известных людей.

MeowCraft – это Telegram-бот, который представляет собой одну из разновидностей инвестскама. Анонимные разработчики игры описывают ее как симулятор, в котором пользователи могут строить виртуальные здания, собирать ресурсы и зарабатывать игровую валюту, которую позже обещают превратить в реальные деньги. Как и в случае с инвестиционным мошенничеством, ни рубля вывести не удастся. Пользователю будут предлагать пополнить баланс криптовалюты TRX через приложение, но в итоге он лишь потеряет деньги.

Многие сообщества удалили рекламу мошеннических проектов с изображением Юры Борисова через несколько дней после публикации. В то же время 24 марта 2025 г. аналитики департамента защиты от цифровых рисков F6 зафиксировали появление десятков новых публикаций с рекламой MeowCraft от имени других публичных людей. По данным на вечер 24 марта 2025 г., в соцсети были опубликованы и оставались доступны более 50 таких поддельных постов с упоминанием 32 личностей разной степени популярности. Среди них – Никита Кологривый, Анна Хилькевич, Карина Кросс, Киану Ривз. В 11 из 50 постов с мошеннической рекламой MeowCraft использовался образ Юры Борисова.

Как раздуть слона

Параллельно в популярной соцсети и Telegram-каналах расходится реклама другого мошеннического проекта – игры-кликера «Наш слон», аналога Hamster Kombat. Текст постов с рекламой «Нашего слона» почти дословно повторяет публикации про MeowCraft, как и внешнее оформление, и время распространения. Эти и другие признаки позволяют предположить, что у обоих мошеннических проектов один организатор.

«Наш слон» – тоже Telegram-бот, в которой пользователям предлагается «тапать» (нажимать на картинку) слона и получать за это игровую валюту. Анонимные разработчики игры обещают перевести заработанные «слонкойны» в рубли. Механизм обмана здесь тот же, что и в MeowCraft. При попытке вывода средств пользователь сталкивается с теми же проблемами, что и в других сценариях инвестскама: сообщение об ошибке из-за недостаточного баланса, предложение приобрести «недостающую» криптовалюту (на этот раз TON) в виртуальном обменнике – и в итоге теряет все вложенные деньги.

По данным аналитиков F6, только за 24 марта 2025 г. в популярной соцсети было опубликовано более 100 постов с рекламой скам-игры «Наш слон». В этих публикациях среди фейковых «амбассадоров» мошеннической игры злоумышленники используют образы Киану Ривза, Ольги Бузовой, Бьянки и др.

Большинство ссылок из таких постов ведут на «инвестиционные» боты-кликеры, другие – на Telegram-каналы, которые предлагают узнать «рабочие алгоритмы в казино» и предлагают в такие мошеннические казино вкладывать деньги.

«Скамеры все чаще начинают применять в своих схемах имена популярных актеров. Ранее злоумышленники предпочитали для привлечения внимания к мошенническим проектам использовать имена блогеров, что можно объяснить их популярностью и узнаваемостью в соцсетях, а также огромной аудиторией. Теперь мошенники еще внимательнее следят за культурной повесткой и выбирают образы актеров, которые находятся на пике популярности, чьи имена на слуху», – отметила Мария Синицына, старший аналитик Digital Risk Protection компании F6.

Специалисты F6 поделились рекомендациями, как избежать обмана, связанного с мошенническими играми:

– Не доверять розыгрышам и «бесплатным» раздачам. Никто просто так не станет раздавать деньги.

– Если пользователь получил приглашение принять участие в незнакомой игре, прежде чем согласиться, стоит внимательно изучить отзывы о ней.

– Мошенники часто используют образы известных людей для привлечения внимания к своим ресурсам. Изображение человека само по себе никак не гарантирует достоверности информации.

– Если в бесплатной игре предлагают заплатить за что-то реальные деньги, нужно быть готовым к тому, что не получится их вернуть.

– Регистрация в Telegram-боте анонимного разработчика, у которого нет официального сайта, юридического лица, может привести к угону Telegram-аккаунта или утечке личных данных. Злоумышленники могут использовать эти сведения для хищения денег пользователя или дальнейших атак на его контакты.