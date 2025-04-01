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Новая версия Triada крадет криптовалюту, аккаунты в мессенджерах и подменяет номера телефонов во время звонков

Эксперты «Лаборатории Касперского» обнаружили модифицированную версию троянца Triada. Зловредом оказались заражены совсем новые Android-устройства — подделки под разные популярные модели смартфонов. Ничего не подозревающий покупатель рискует приобрести такой гаджет, например, в онлайн-магазинах по сниженным ценам. С новой версией Triada столкнулись больше 2600 пользователей в разных странах, большинство — в России (данные анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» для мобильных устройств с 13 по 27 марта 2025 г.). Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Новая версия вредоноса распространяется в прошивках зараженных Android-устройств. Она находится в системном фреймворке. Это означает, что копия Triada попадает в каждый процесс на смартфоне. Зловред обладает широкой функциональностью и дает злоумышленникам почти неограниченные возможности для контроля над гаджетом, например он может: красть аккаунты пользователей в мессенджерах и социальных сетях, в частности в Telegram и TikTok; скрытно отправлять сообщения якобы от лица жертвы в W******p и Telegram, а также удалять их для затирания следов; красть криптовалюту, подменяя адреса криптокошельков в нужных приложениях; следить за активностью жертвы в браузерах и подменять ссылки; подменять номера во время звонков — чтобы перенаправлять абонента на нужный злоумышленникам контакт; контролировать SMS: перехватывать, отправлять и удалять сообщения; разрешать отправку премиум-SMS для получения платных услуг; скачивать и запускать другие программы на зараженном смартфоне; блокировать сетевые соединения, например чтобы мешать работе антифрод-систем.

«Троянец Triada известен давно, он все еще остается одним из наиболее сложных и опасных среди угроз для Android. Его новая версия проникает в прошивки смартфонов еще до того, как гаджеты попадают в руки пользователей. Вероятно, на одном из этапов цепочка поставок оказывается скомпрометированной, поэтому в магазинах могут даже не подозревать, что продают смартфоны с Triada, — сказал Дмитрий Калинин, эксперт по кибербезопасности в «Лаборатории Касперского». — При этом авторы новой версии Triada активно монетизируют свои усилия. Судя по анализу транзакций, они смогли перевести порядка $270 тыс. в разной криптовалюте (данные открытых источников, с 13 июня 2024 г. по 27 марта 2025 г.) на свои криптокошельки. Однако в реальности эта сумма может быть больше, злоумышленники также были нацелены на Moneroкриптовалюту, которую невозможно отследить».

Решения «Лаборатории Касперского» детектируют новую версию Triada как Backdoor.AndroidOS.Triada.z.

Эксперты по кибербезопасности обращают внимание: киберриски, связанные с предустановленными зловредами, остаются актуальными. За первые три месяца 2025 г, по данным анонимизированной статистики срабатывания решений «Лаборатории Касперского» для мобильных устройств с 1 января по 27 марта 2025 г., с такими программами столкнулись несколько тысяч пользователей в России.

Чтобы защититься от такого вредоносного ПО, эксперты по кибербезопасности рекомендуют: приобретать смартфоны только у авторизованных дистрибьюторов; сразу после покупки устанавливать защитные решения.

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