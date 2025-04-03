Центр стратегических разработок провел первое в России исследование рынка NGFW-решений для защиты от сетевых киберугроз

По оценке ЦСР, в 2024 г. объем рынка составил 52,2 млрд руб., в годовом выражении рост составил 30,1%, что на 18% выше мирового аналога. Такие показатели связаны в первую очередь с резким изменением ситуации на российском рынке в пользу отечественных разработчиков. К 2030 году объем рынка вырастет до 146,3 млрд руб. со среднегодовым приростом в 18,3%, что на 6,2% выше мировых темпов в этом сегменте. Об этом CNews сообщили представители ЦСР.

«В рамках нашего исследования мы опирались на данные, полученные из открытых источников, собственные результаты анкетирования компаний и опроса экспертов — ключевых участников отрасли. По нашим оценкам, 76,8% компаний продолжают использовать зарубежные решения, хотя их доля в новых продажах снизилась с 72% в 2021 году до 31,6% в 2024 году. Ожидаем, что рост доли российских компаний продолжится, а пик импортозамещения придётся на 2025–2026 годы», — сказала заместитель генерального директора Центра стратегических разработок Екатерина Кваша.

Кроме резкого изменения ландшафта поставщиков решений, росту рынка способствует растущая интенсивность кибератак на ИТ-инфраструктуру российских компаний, меры господдержки, ужесточение законодательства в области кибербезопасности. Как итог – увеличение локализации производства и переориентация компаний на отечественные продукты.

«Сегмент NGFW является самым противоречивым с точки зрения взаимодействия государства, рынка и вендоров. В силу большого разнообразия требований и специфики ИТ-инфраструктур заказчиков для вендоров открылись большие возможности. При этом, этап взрывного роста заканчивается, мы вступаем в фазу зрелого рынка. Дальше ждем усиления конкуренции и консолидации», — сказал Павел Коростелев, руководитель отдела продвижения продуктов компании «Код Безопасности».

Развитие рынка NGFW в России сдерживается высокой стоимостью модернизации сетевой инфраструктуры и внедрения новых решений в сочетании с трудоемкостью перестройки процессов эксплуатации NGFW-решений.

«Проблемы с техподдержкой и сложность внедрения новых решений — это неизбежные этапы на пути к развитию отечественного рынка NGFW. Но каждый шаг вперёд, каждое преодоление преграды приближает нас к более зрелым и эффективным решениям. Мы уверены, что в ближайшие годы российские компании смогут предложить конкурентоспособные продукты, которые обеспечат высокую степень защиты от киберугроз. Позитивная динамика рынка и поддержка государства открывают новые горизонты для отечественного технологического прогресса», — сказал менеджер по развитию бизнеса NGFW компании Innostage Алмаз Мазитов.

Несмотря на то, что отечественные решения в этом сегменте пока не достигли такого уровня зрелости, как зарубежные, за последние два года ведущие российские компании такие как User Gate, «Код Безопасности», Positive Technologies, ГК «Солар» значительно укрепили свои позиции на рынке. К концу 2024 г. на рынке NGFW насчитывалось уже более 30 участников с продуктами разной степени готовности, определились ключевые лидеры и началась консолидация предложения, окончание которой ожидается к 2026 г.