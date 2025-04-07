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Ozon и МЧС России напомнят россиянам о правилах использования зарядных устройств

Электронные памятки от МЧС России будут приходить клиентам Ozon на следующий день после покупки зарядного устройства. В них собраны основные правила, которыми нужно руководствоваться при использовании устройств. Например, нежелательно заряжать гаджеты ночью или оставлять их надолго подключенными к электросети после полной зарядки. Об этом CNews сообщили представители Ozon.

Руководитель направления по взаимодействию с органами государственной власти Ozon Мухамед Хамуков: «Вместе с МЧС России продолжаем масштабировать образовательную программу и на этот раз обращаем внимание россиян на использование зарядных устройств. Простые рекомендации по ним мы отразили в памятке. Соблюдение правил не только обеспечивает безопасность, но и продлевает срок службы техники».

По данным маркетплейса, спрос на зарядные устройства продолжает расти. Так, за последний год покупатели на 75% чаще стали приобретать зарядки для мобильных телефонов, на 68% — для игровых приставок, на 110% — для электроинструментов.

В Департаменте информационной политики МЧС России рассказали: «Пользователи мобильных телефонов и других устройств зачастую оставляют зарядное устройство в розетке, когда необходимость в его использовании отпадает. Это может привести к непоправимым последствиям, с учетом возможных скачков напряжения в электросети. Мы призываем каждого озаботиться этим вопросом, провести беседы с детьми. Разработанные вместе с Ozon памятки напомнят о важных правилах безопасности».

Это не первый совместный социальный проект Ozon и МЧС России. Инструкции по пожарной безопасности уже получают покупатели огнетушителей, пожарных извещателей и пиротехники.

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