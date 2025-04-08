Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

Безопасность Новости поставщиков Цифровизация
|

МИС «КПС «Самсон» теперь совместима с Рутокен ЭЦП 3.0

В рамках технологического партнерства российские компании «Актив» и « Самсон Групп» подтвердили совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 (в том числе с NFC) и «Рутокен Lite». Устройства позволяет врачам и медперсоналу подписывать электронной подписью документы, касающиеся обследования пациентов и оплаты медицинских услуг. Об этом CNews сообщили представители компании «Актив».

МИС «КПС «Самсон» является типовой медицинской информационной системой, которая предназначена для автоматизации процессов управления медицинской организации и деятельностью ее персонала, а так же для обеспечения лечебно-профилактического процесса, повышения качества обслуживания пациентов, обеспечения эффективности работы персонала и значительного снижения трудозатрат, связанных с выполнением медицинских технологических процессов в медицинской организации. Система зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных (№3309). Компания « Самсон Групп» как разработчик МИС «КПС «Самсон» обладает всеми необходимыми сертификатами ФСТЭК и ФСБ России.

Активные USB-токены и смарт-карты линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 обеспечивают защищенное хранение ключей электронной подписи, формируют электронную подпись на самом устройстве. Устройства обладают сертификатами ФСБ России и ФСТЭК России и являются полнофункциональными аппаратными СКЗИ.

При подписании с применением активных носителей из линейки «Рутокен ЭЦП» 3.0 высокий уровень безопасности обеспечивается за счет формирования электронной подписи непосредственно «на борту» устройства и использования неизвлекаемых ключей ЭП, которые не покидают пределов устройства и не копируются в оперативную память компьютера. Технология NFC, лежащая в основе продуктов «Рутокен ЭЦП» 3.0 NFC, организует процесс подписания на мобильных устройствах.

USB-токены и смарт-карты «Рутокен» используются сотрудниками медицинских организаций для подписания медицинских электронных документов (СЭМД, ВИМИС) при работе с МИС «КПС «Самсон» с целью передачи их в ЕГИСЗ.

Ксения Шаврова, руководитель отдела по работе с технологическими партнерами компании «Актив»: «Совместимость медицинской информационной системы «КПС «Самсон» с USB-токенами и смарт-картами «Рутокен ЭЦП» 3.0 повышает уровень защиты персональных данных пациентов, соответствующий требованиям ФЗ-152 и отраслевым стандартам».

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Десятибалльный шторм: Уязвимость в Apache Parquet угрожает Google и Amazon

Украинский хакер взламывал корпорации, прикрываясь поиском «дыр» в Windows. Его сдал ChatGPT

Антивирусы для трусов и слабаков. В половине крупных российских компаний нет никаких средств защиты от хакеров

Создан самораспространяющийся майнинговый ботнет, захватывающий слабозащищенные SSH-серверы

Критическая уязвимость в панелях управления файерволлов Palo Alto Networks уже под атаками

Вышло решение для защиты данных малого бизнеса

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Обзор книги на цветных электронных чернилах Digma P6: больше, чем просто «читалка»

Обзор беспроводных наушников Baseus Bowie H1i: Hi-Res Audio, 100 часов работы и ANC

Лучшие флагманские TWS-наушники 2025 года: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Найдены следы динозавра возрастом 166 миллионов лет, он был размером с пони

Сталагмиты из древней пещеры показали, что Сахара была оазисом еще 8000 лет назад

Разгадана космическая загадка, почему скопления галактик остаются горячими
Показать еще