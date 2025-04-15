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Step Logic предложил решение для управления центрами кибербезопасности

Специалисты Step Logic реализовали новый подход к управлению конфигурациями контента в высоконагруженных и мультитенантных SOC. В Step Security Data Lake появился модуль SDL Content Manager, обеспечивающий гибкость, наглядное представление и контролируемое изменение параметров услуг SOC. Об этом CNews сообщили представители Step Logic.

Программный продукт Step Security Data Lake является собственной разработкой Step Logic для центров кибербезопасности (SOC). Решение поддерживает мультитенантность на уровне хранения и представления данных, объединяет функции мониторинга событий и выявления инцидентов (SIEM), реагирования и расследования (IRP), автоматизации и оркестрации (SOAR).

В качестве контента в Step Security Data Lake выступают правила обнаружения инцидентов, интеграции для новых источников, действия по реагированию, плейбуки, дашборды, визуализации, другие спецификации и алгоритмы. В каждом SOC этот контент уникален и настраивается индивидуально под услуги и объекты мониторинга.

Новый подход заключается в том, что контент теперь представлен в виде настраиваемых шаблонов. Их можно объединять в группы и применять в качестве эталонов для отдельных сетевых сегментов, ролей пользователей, объектов мониторинга, пакетов услуг в SOC. При этом остается возможность индивидуальной настройки каждого параметра для любой группы.

В результате сокращается время на развертывание, внесение изменений и тиражирование, упрощается администрирование контента и услуг SOC. Теперь не важно сколько в инсталляции параметров, управлять ими можно централизовано с помощью одного шаблона.

Сам модуль SDL Content Manager может быть интегрирован с центральным репозиторием, чтобы автоматизировать совместную разработку контента, синхронизацию, управление версиями и контроль изменений сразу в нескольких инсталляциях.

«Теперь управление контентом в SOC на базе Step Security Data Lake стало проще и удобнее. Новый модуль позволяет увидеть все параметры контента системы в одном месте, даже если речь идет об инсталляциях с тысячами правил обнаружения и десятками клиентов. Благодаря новому подходу на базе эталонных шаблонов нам удалось решить задачу тиражирования и контроля конфигурации нашей системы», – отметил руководитель направления систем управления ИБ Step Logic Станислав Прищеп.

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