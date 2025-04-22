Интеграция
Цифровая трансформация в нестабильное время — пять полезных лайфхаков
Бизнес
Российский бизнес активно движется по пути цифровой трансформации
ИТ-бизнес
Обзор МФУ Sharp MX-2651EU: обновленная линейка

CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Спецпроекты

ПО Безопасность
|

Подмороженные сливы: публичных утечек баз данных российских компаний стало меньше из-за блокировок в Telegram

Специалисты F6, разработчика технологий для борьбы с киберпреступлениями, посчитали общее количество утечек баз данных российских компаний, впервые выложенных в публичный доступ в первом квартале 2025 г., — 67. Хотя это на 28 сливов меньше, чем за три месяца прошлого года, утечки остаются одной из главных киберугроз для российского бизнеса. Отмеченное снижение может быть следствием активных блокировок закрытых Telegram-чатов, где злоумышленники распространяют данные атакованных российских компаний. Об этом CNews сообщили представители F6.

С января по март 2025 г. аналитики департамента киберразведки компании F6 зафиксировали 67 новых случаев публикации баз данных российских компаний, оказавшихся на андеграундных форумах и в тематических Telegram-каналах. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество баз уменьшилось на 29% — в первом квартале 2024 г. было опубликовано 95 баз данных.

Более 46% от всех публичных утечек в 2025 г. приходится на ритейл и интернет-магазины. 13% — утечки государственного сектора. Кроме того, в зоне риска по-прежнему находятся ИT-компании, интернет-сервисы, телеком и образовательные порталы.

Как и раньше, большинство похищенных баз данных в этом году были выложены в публичный доступ бесплатно для нанесения наибольшего ущерба компаниям и их клиентам. В открытом доступе оказалось порядка 99,7 млн строк пользовательских данных, среди которых можно выделить такую чувствительную информацию, как ФИО, адреса проживания, пароли, даты рождения, паспортные данные, телефонные номера.

Напомним, что за весь 2024 г. специалисты F6 обнаружили 455 ранее не опубликованных баз данных компаний из России и Белоруссии, при этом общий объем утекших данных превысил 457 млн строк.

«Начиная с января 2025 г. мы фиксируем активные блокировки закрытых Telegram-чатов, которые распространяли утекшие базы. В итоге количество новых утечек сократилось почти на 30%, — сказал Никита Кислицин, технический директор компании F6. — По нашим данным, администрация Telegram начала жестче блокировать чаты и каналы за нелегальный контент, спам и подозрительную активность. Еще одной причиной, повлиявшей на статистику, стало повторное распространение старых случаев утечек».

«Согласно подсчетам экспертно-аналитического центра InfoWatch, количество зарегистрированных утечек конфиденциальной информации в годовом выражении незначительно снизилось – с 786 инцидентов в 2023 г. до 778 по итогам 2024 г. Однако объем скомпрометированных персональных данных демонстрирует угрожающую динамику – в прошлом году из российских компаний утекло более 1,5 млрд записей ПДн, рост более чем на 30% год к году. Это по-прежнему самый востребованных тип данных на теневом рынке и одновременно самый опасный с точки зрения последствий утечек, поскольку именно персональные данные становятся основной для социальной инженерии и других видов мошенничества», – сказал эксперт и главный редактор Ассоциации по вопросам защиты информации (BISA) Михаил Смирнов.

Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Новый вредонос для Android крадет данные кредитных карт, чтобы ограбить доверчивых пользователей с помощью NFC

После обновления Windows 11 перестало запускаться ПО SAP

За пользователями Google Chrome шпионят десятки расширений, скачанных миллионы раз

Сотни миллионов людей в одночасье стали мишенями для хакеров. Виновата ОС Android

UserGate теперь не только NGFW, но и ИБ-услуги плюс образование

Северокорейские хакеры атакуют разработчиков на Python и JavaScript, подсовывая троян под видом соревновательного теста

MARKET.CNEWS

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Техника

Доступные игровые ноутбуки стоимостью до 100 000 рублей: хиты продаж

Лучшие стайлеры для волос: выбор ZOOM

Лучшие нейросети для улучшения качества фото: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Обнаружен самый древний кратер на Земле от падения метеорита — ему 3,47 миллиарда лет

ИИ обнаружил скрытый космический взрыв, который меняет основы астрономии

Найдена первая гробница египетского фараона после Тутанхамона: что внутри?
Показать еще