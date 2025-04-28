«Лаборатория Касперского»: треть россиян каждую неделю рассказывают о своем хобби в сети

Почти треть (31%) россиян, имеющих хобби, рассказывают о своих увлечениях в сети не реже одного раза в неделю. Это следует из результатов опроса «Лаборатории Касперского». Эксперты предупреждают: злоумышленники могут использовать данные пользователей в целях мошенничества, а также для кибератак на компании, в которых они работают. Об этом CNews сообщили представители «Лаборатории Касперского».

Опрос был проведен OMI по заказу «Лаборатории Касперского» в I квартале 2025 г. В нем приняли участие 1688 жителей городов-миллионников в России в возрасте 22-65 лет.

О каких хобби рассказывают чаще всего. Активно проявляют себя респонденты, которые увлекаются моделингом, то есть участвуют в показах и фотосессиях: 42% из них делают публикации не реже одного раза в неделю. Часто рассказывают о своем хобби также люди, занимающиеся репетиторством, созданием или вычиткой текстов — по 38%, съемкой и обработкой видеоконтента — 34%, фотографией — 31%, косметикой и парфюмерией (разработка парфюмерных средств, подбор макияжа, техники макияжа), а также красотой и уходом (создание, подготовка и тестирование косметических средств, например масок, мыла) — по 31%.

Большинство тех, у кого есть хобби, рассказывают о них в личных аккаунтах на цифровых платформах, например в соцсетях (72%). Более трети (39%) создали для этих целей отдельный аккаунт, группу или тематическое сообщество. При этом 15% делятся своими увлечениями на полноценном личном сайте, для разработки и наполнения которого требуется достаточно много усилий.

Какие есть риски. Каждый третий россиянин (31%) среди всех опрошенных использовал для регистрации личных аккаунтов корпоративную почту — в том числе и чтобы рассказывать о своих увлечениях на каких-то цифровых площадках. При этом многие респонденты работают в сферах, которые регулярно подвергаются кибератакам злоумышленников: например, в производстве и промышленности (17%), торговле (16%), строительстве и архитектуре (10%), образовании и науке (8%), ИТ (7%). Большинство также имеют свободный доступ в интернет с корпоративных устройств (72%).

«Любые сведения о пользователе, которые есть в открытом доступе, могут взять на вооружение злоумышленники — в том числе и такую безобидную информацию, как хобби. Это позволяет им больше узнать о человеке, его увлечениях, привычках, часто посещаемых местах, распорядке дня, чтобы потом придумать убедительную схему. Например, прислать мошенническое письмо в мессенджере, чтобы выманить личные данные или украсть деньги. А если персональный аккаунт зарегистрирован на корпоративную почту, то мошенники могут взломать его и совершить атаку на организацию, получить доступ к конфиденциальной информации», — сказал Алексей Киселев, руководитель отдела по работе с клиентами среднего и малого бизнеса в «Лаборатории Касперского».

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует пользователям: не использовать для регистрации личных аккаунтов в приложениях и сервисах корпоративную почту; осторожно относиться к слишком заманчивым предложениям от неизвестных пользователей, которых якобы заинтересовал тематический блог о хобби; установить комплексное решение для защиты цифровой жизни

Чтобы снизить риски, «Лаборатория Касперского» рекомендует организациям: обучать сотрудников цифровой грамотности, чтобы снизить вероятность успешных атак с использованием методов социальной инженерии; придерживаться строгой парольной политики для защиты корпоративных аккаунтов: комбинации должны быть сложными и уникальными, их необходимо регулярно обновлять; ограничить права доступа и привилегии для сотрудников, использовать учетные записи с полными привилегиями только в случае крайней необходимости; установить решение для управления корпоративными мобильными устройствами; для комплексной безопасности использовать решение для защиты рабочих мест, а в дополнение к нему — специализированный инструмент для корпоративной почты.