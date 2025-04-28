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«Раздолье-Консалт» прошла проверку защищённости информационных систем

Компания «Раздолье-Консалт», полносервисный интегратор программных продуктов «», завершила мероприятия по проверке защищенности своей информационной инфраструктуры от компьютерных угроз. Проверочные мероприятия проводились уполномоченным подрядчиком – «Уральским центром систем безопасности» (УЦСБ).

УЦСБ имеет специальное соглашение с Национальным координационным центром по компьютерным инцидентам (НКЦКИ), ответственным за защиту российских информационных ресурсов от кибератак. Проведенная оценка соответствовала строгим нормативным требованиям, установленным методическими рекомендациями НКЦКИ.

Проверка подтвердила высокий уровень защиты информационных активов «Раздолье-Консалт». Полученное положительное заключение свидетельствует о готовности компании противостоять современным киберугрозам и соблюдать требования законодательства Российской Федерации в области информационной безопасности.

Таким образом, «Раздолье» продемонстрировало свою готовность обеспечивать надежную работу информационно-технологических систем, поддерживая безопасность корпоративных данных и предвидя возможные угрозы для стабильного функционирования ИТ-структуры заказчиков.

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