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«СберТех» расширяет программу по поиску уязвимостей на Bi.Zone Bug Bounty

Российский разработчик программного обеспечения «СберТех» расширяет публичную программу на платформе Bi.Zone Bug Bounty. Теперь багхантеры смогут искать уязвимости на публичных клиентских и пользовательских сервисах под доменом sbertech.ru. Ранее разработчик ПО предложил независимым исследователям проверить защищенность российской платформы для работы с исходным кодом GitVerse. Об этом CNews сообщили представители Bi.Zone.

Размер выплат зависит от критичности обнаруженной уязвимости. Максимальный размер вознаграждения составит 200 тыс. руб.

Максим Тятюшев, генеральный директор «СберТеха»: «Мы заботимся о безопасности не только наших продуктов, но и всех наших публичных сервисов. Участие в программе Bug Bounty — публичное заявление перед рынком, что наша компания готова к независимой оценке своих ресурсов. Мы открыты к подобным инициативам и уверены, что совместная работа с экспертами в области кибербезопасности поможет еще больше усилить доверие заказчиков к нашим сервисам».

Андрей Левкин, руководитель продукта Bi.Zone Bug Bounty: Мы видим, что все больше компаний-разработчиков программного обеспечения запускают свои багбаунти-программы. По нашим прогнозам, в этом году этот тренд сохранится, и мы увидим больше программ от разработчиков коммерческого ПО. Такая тенденция говорит о том, что российский рынок багбаунти продолжает развиваться: на платформах не только увеличивается количество программ и вендоров, но и появляются все новые отрасли».

Bi.Zone Bug Bounty — это платформа для проверки защищенности внешней инфраструктуры с привлечением независимых исследователей. Компании размещают программы на платформе и получают отчеты об обнаруженных уязвимостях. Багхантеры при этом выбирают интересные для себя программы, ищут уязвимости и получают денежное вознаграждение за подтвержденные баги. Ранее на платформе были запущены программы Сбербанка, VK, «Т‑Банка», «Группы Астра» и др.

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