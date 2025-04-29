F6: перед 9 Мая мошенники запустили инвестскам от имени фонда «Защитники Отечества»

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает о новом сценарии мошенничества, в котором используется бренд государственного фонда «Защитники Отечества». В преддверии Дня Победы злоумышленники создали сайты, на которых от имени фонда предлагают заработать до 30 млн руб. в поддельной социальной программе. Специалисты компании F6 направили на блокировку данные веб-ресурсов, которые используют мошенники, сейчас они уже заблокированы на территории России. Об этом CNews сообщили представители F6.

В преддверии Дня Победы аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили новый сценарий обмана от имени государственного фонда «Защитники Отечества». Злоумышленники используют бренд фонда для рекламы инвестиционного мошенничества.

Скамеры создали сайты, на которых размещены ложные сообщения о запуске «социального проекта» с предложением заработать до 30 млн руб., «используя ресурсы и возможности России». Все эти сайты разработаны по типовому шаблону, предположительно, в рамках партнерской мошеннической программы. Пользователям предлагают инвестировать в акции российских компаний. Для придания этим сообщениям правдоподобности злоумышленники размещают поддельные комментарии от имени людей, которые якобы получили крупные выплаты.

Пользователей просят оставить для связи ФИО и контактный телефон. Это стандартная для инвестскама схема: после того, как жертва укажет свои данные на таком сайте, ей позвонит злоумышленник, который представится персональным «менеджером». Конечной целью мошенников может быть не только хищение денег, которые под предлогом покупки акций требуется внести на депозит. Как необходимое условие открытия брокерского счета пользователю могут предложить установить мобильное приложение, которое на самом деле окажется вредоносным и получит контроль над устройством для списания денег со всех счетов. Кроме того, под предлогом верификации для вывода «доходов» с инвестплатформы у пользователя могут запросить скан паспорта. В случае согласия эта личная информация окажется у злоумышленников и может быть использована для других мошеннических атак.

Специалисты компании F6 направили на блокировку в НКЦКИ (Национальный координационный центр по компьютерным инцидентам) данные веб-ресурсов, которые мошенники используют от имени фонда «Защитники Отечества». Сейчас эти сайты уже заблокированы на территории России, однако не исключено, что злоумышленники могут зарегистрировать новые домены.

«Использование бренда государственного фонда «Защитники Отечества» в сценариях инвестскама мы зафиксировали впервые. Организаторы схем инвестиционного мошенничества регулярно пытаются играть на патриотической тематике. Например, в октябре прошлого года скамеры создали сайты несуществующей организации «Спецфонд ВПК», через которые предлагали инвестировать в оборонную промышленность России», – сказал Евгений Егоров, ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection компании F6.

Инвестиционное мошенничество (инвестскам) – одно из самых популярных для киберпреступников направлений, на котором действуют множество группировок. Как правило, злоумышленники предлагают вложить деньги в криптовалюту или поддельный инвестиционный проект, приобрести ценные бумаги. Для привлечения внимания мошенники часто используют популярные бренды, имена известных людей, видеодипфейки с их участием. Трафик на мошеннические ресурсы привлекают разными способами, включая рекламу в Telegram-каналах и социальных сетях, поддельные вакансии с обещанием высокого заработка, звонки по телефону.

Мошенники могут быть очень терпеливы и действовать постепенно. Например, добавиться к пользователю в друзья в социальных сетях, общаться несколько месяцев, входить в доверие, а позже сообщить, что «знакомый» якобы занимается инвестированием/трейдингом и сейчас есть отличная возможность быстро и много заработать.

Главная рекомендация от специалистов F6, как избежать обмана в таких случаях: не верить обещаниям быстрого, крупного и легкого дохода.