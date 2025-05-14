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Эксперт ГК «Гарда» вошел в рабочую группу ООН по управлению данными

Лука Сафонов, эксперт по информационной безопасности (группа компаний «Гарда»), вошел в состав международной рабочей группы ООН по управлению данными (Working Group on Data Governance, WG-DG). Решение принято комитетом ООН по науке и технике в интересах развития в соответствии с резолюцией Генеральной Ассамблеи ООН A/RES/79/1. Об этом CNews сообщили представители ГК «Гарда».

Хактивизм, утечки персональных данных, трансграничный обмен информацией, а также увеличение популярности и доступности технологий искусственного интеллекта усиливают требования к управлению данными и их защите. ООН ставит задачу выработать глобальные принципы и механизмы, обеспечивающие справедливость, безопасность и устойчивость при работе с данными. Для этих целей создана рабочая группа по управлению данными WG-DG, которая сосредоточится на разработке базовых принципов и международных подходов к обращению с ними.

Приоритетные направления деятельности группы ‒ выработка решений для совместимости национальных и международных систем, создание прозрачных стандартов трансграничного обмена информацией, проработка механизмов справедливого распределения выгод от использования данных, особенно с учетом интересов развивающихся стран. Кроме того, группа займется формированием подходов к безопасному и доверенному управлению данными в условиях стремительного распространения искусственного интеллекта. Вместе с другими экспертами Лука Сафонов примет участие в подготовке технических и регуляторных предложений, включая те, что основаны на российской практике и опыте международного сотрудничества.

Эксперты подготовят финальный доклад с рекомендациями, который представят комиссии ООН по науке и технике. Затем результаты работы группы будут презентованы на 81 сессии Генеральной Ассамблеи ООН осенью 2026 г. Предложения, разработанные группой, станут основой для будущих международных соглашений и инициатив в сфере управления данными.

«Мировое сообщество ищет баланс между открытостью данных и цифровым суверенитетом. Мы предлагаем конкретные инструменты, которые учитывают интересы пользователей, бизнеса и государств и направлены на повышение прозрачности и безопасности обработки данных. Это ключевой вызов на ближайшие годы», ‒ отметил Лука Сафонов, эксперт группы компаний «Гарда».

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