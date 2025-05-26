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Positive Technologies поможет вузам Индонезии в подготовке кадров в сфере ИБ

Positive Technologies подписала меморандумы о взаимопонимании и сотрудничестве с четырьмя учебными заведениями Индонезии — Business Center Alumni UI (KBA UI), Universitas Muhammadiyah Jakarta, Universitas NU NTB и Sakuranesia Foundation. Основная цель сотрудничества — повысить уровень подготовки специалистов в области кибербезопасности в Юго-Восточной Азии. Об этом CNews сообщили представители Positive Technologies.

Стороны договорились о совместных образовательных проектах, включая создание учебных классов для практических занятий по кибербезопасности, обучение преподавателей и разработку курсов по наступательной и оборонительной безопасности, а также по практикам безопасной разработки. Кроме того, соглашения предусматривают внедрение в вузах киберсимуляционной платформы EdTechLab для поддержки практического обучения ИБ.

«Наша компания создала одну из лучших команд профессионалов в области кибербезопасности и накопила уникальную экспертизу, которой мы готовы делиться, чтобы укреплять киберустойчивость организаций, отраслей и целых стран, — сказал генеральный директор Positive Technologies Денис Баранов. — Мы сотрудничаем с десятками российских и зарубежных университетов и вносим вклад в формирование глобального сообщества экспертов по ИБ. Соглашения с ведущими вузами Индонезии, одной из крупнейших стран мира, — важный шаг к реализации этой миссии. Наше сотрудничество поможет индонезийским студентам и преподавателям получить ценные практические знания и навыки в области кибербезопасности».

По данным исследования Positive Technologies, в Юго-Восточной Азии большая часть объявлений на теневых форумах (28%) связана с Индонезией, а 62% всех успешных кибератак на организации этой страны приводят к утечкам конфиденциальных данных. Анализ публикаций в дарквебе также показал, что сфера науки и образования в регионе входит в топ-5 секторов, пострадавших от хакерских атак. Эксперты компании отмечают, что в последние годы Индонезия значительно преуспела в укреплении цифровой инфраструктуры и в расширении программ повышения цифровой грамотности населения. Однако стремительная цифровизация в стране требует принятия усиленных мер по повышению уровня кибербезопасности.

«В условиях активного внедрения цифровых технологий в Индонезии наш ключевой приоритет — обеспечить надежность систем кибербезопасности. Для достижения цели крайне важно развивать квалифицированные кадры в области ИБ. Positive Technologies, имея богатый опыт, предлагает поддержку в решении этой общенациональной задачи. Мы высоко ценим приверженность компании передовому опыту и приветствуем ее дальнейшее развитие в качестве надежного партнера в сфере кибербезопасности — как в Индонезии, так и во всем регионе», — отметил Юди Дарма, директор по распространению и внедрению достижений науки и техники, Министерство высшего образования, науки и технологий Республики Индонезия.

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