«Газинформсервис» и РАУ ИТ обеспечат безопасное внедрение «1С» для критически важных отраслей

Компании «Газинформсервис» и РАУ ИТ заключили стратегическое партнерство, чтобы предложить российскому бизнесу безопасное внедрение решений «1С». Фокус сделан на предприятиях с объектами критической информационной инфраструктуры (КИИ), таких как нефтегазовая, топливно-энергетическая и другие отрасли, где требования к информационной безопасности особенно высоки. Об этом CNews сообщили представители компании «Газинформсервис».

В рамках сотрудничества РАУ ИТ отвечает за интеграцию флагманских продуктов «1С», включая «1С:ERP», «1С:ЗУП Корп» и др. «Газинформсервис» обеспечивает комплексную защиту информации, контроль безопасности ERP-систем, размещенных на платформах «1С». Это позволяет заказчикам обеспечить соответствие информационной безопасности критической информационной инфраструктуры всем требованиям регуляторов, таких как ФСТЭК России.

«Многим предприятиям требуется не только внедрить систему управления предприятием, но и обеспечить безопасность платформы и кода, а также тщательно подойти к вопросу использования и хранения персональных данных, — сказал коммерческий директор РАУ ИТ Эдуард Пржибыш, — Именно поэтому РАУ ИТ больше года привлекает экспертов компании «Газинформсервис» для реализации проектов на объектах с особыми требованиями к информационной безопасности, например, с критической информационной инфраструктурой».

«Защита данных — неотъемлемая часть любого современного проекта, — отметила Римма Кулешова, менеджер продукта SafeERP компании «Газинформсервис». — Наше партнерство с РАУ ИТ позволяет клиентам получить комплексное решение, объединяющее эффективность «1С» с надежной защитой от киберугроз».