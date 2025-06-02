F6 мошенники угоняют аккаунты в Telegram, обещая подарить популярную игрушку «Лабубу»

Компания F6, разработчик технологий для борьбы с киберпреступностью, предупреждает: мошенники активно используют популярность игрушки «Лабубу» в разных схемах обмана. Об этом CNews сообщили представители F6.

«Лабубу» — плюшевые игрушки в виде зубастых монстриков, глобальная мода на них возникла в 2025 г. благодаря социальным сетям. Эти игрушки вешают как брелки на сумки, коллекционируют. На маркетплейсах цена доходит до 10 тыс. руб., а на коллекционные версии - до 50 тыс. руб. Аналитики департамента защиты от цифровых рисков (Digital Risk Protection) компании F6 обнаружили Telegram-боты, в которых «Лабубу» выступает в качестве приманки для фишинга, а также привлечения пользователей в сомнительные схемы.

Один из таких Telegram-ботов нацелен на угон аккаунтов. Под предлогом получения подарка в виде «Лабубу» за отзыв бот предлагает поделиться своим контактом, а затем — ввести поступивший код от Telegram под предлогом учета как «уникального пользователя». На самом деле это код доступа в аккаунт. Если пользователь введет этот код, то потеряет доступ к своему аккаунту.

Также злоумышленники создали несколько ботов, в которых якобы проводят розыгрыш «Лабубу». Для участия пользователя предлагают подписаться на определенные Telegram-каналы. Некоторые из этих каналов могут рекламировать мошеннические схемы, целью которых является кража денег.

Также аналитики F6 обнаружили ряд аккаунтов и Telegram-ботов, через которые якобы ведется продажа игрушек. Покупка товаров и услуг через мессенджер всегда рискованна, так как после перевода денежных средств «продавец» может перестать выходить на связь, а деньги вернуть, скорее всего, не удастся.

«Каждая новинка, модный товар или игрушка, которая вызывает ажиотаж и высокий спрос, становится для мошенников новой приманкой. Киберпреступники внимательно следят за новостями и трендами, поэтому адаптируют эффективные схемы обмана к актуальным инфоповодам за считанные дни. Схема с ложными подарками — одна из таких схем. Когда в качестве приманки злоумышленники используют игрушки, родители и дети оказываются в особой опасности. Угнанные аккаунты Telegram, в том числе принадлежащие детям, злоумышленники впоследствии могут использовать в противоправных целях», — отметил ведущий аналитик департамента Digital Risk Protection F6 Евгений Егоров.

Главная рекомендация от специалистов F6, как избежать такого мошенничества: всегда критично относитесь к розыгрышам и обещанием подарков, особенно если такое предложение вы прочитали в соцсетях или мессенджерах или узнали о нем из письма в электронной почте. Если под предлогом получения подарка вам предлагают перейти в Telegram-бот и что-то сделать, это, скорее всего, обман.