Доля стартапов на российском рынке информбезопасности выросла в 1,5 раза за два года и достигла 22%

Эксперты программы поддержки предпринимателей cферы информационной безопасности CyberStage, созданной по инициативе группы компаний «Солар», отмечают рост числа малых и средних проектов на 8% год к году, увеличивается и доля ИБ-стартапов на российском рынке информбезопасности в целом. Об этом CNews сообщили представители «Солар».

Молодые ИБ-вендоры продолжают расти в два–три раза быстрее, чем топ-30 игроков рынка. Совокупная выручка 202 стартапов по итогам 2024 г. достигла 46 млрд руб., продемонстрировав рост на 42% год к году — это более чем вдвое превышает среднюю динамику по всему российскому рынку информбезопасности. Весь рынок ИБ в 2024 г., по данным исследовательской группы «Б1», показал рост на 24% и достиг 299 млрд руб. Таким образом, стартапы фактически удваивают выручку каждые два года — благодаря ускоренному росту доля стартапов на рынке увеличилась с 15% в 2022 году до 22% в 2024 г.

Число российских «единорогов» — стартапов с выручкой более одного млрд рублей — выросло в пять раз, до 10 компаний за последний год. Ожидается, что в ближайшие три–пять лет их количество продолжит увеличиваться — особенно в технологических нишах, которые пока не охвачены крупными ИБ-компаниями.

Владислав Рассказов, руководитель программы CyberStage, директор по венчурным инвестициям ГК «Солар»: «Запуская в прошлом году аналитическую платформу CyberStage Matrix, которая позволяет формировать подобные срезы рынка, мы рассчитывали создать новые стимулы для его роста. Уже сегодня мы видим эффект: все больше стартапов, достигнув выручки в несколько сотен миллионов, начинают сами инвестировать в развитие продуктов, запускать новые направления и становиться точками притяжения для других команд. Это говорит о повышении их собственной зрелости и указывает на устойчивое развитие всего ИБ-сообщества».

Сегодня CyberStage Matrix агрегирует информацию о более чем 200 российских компаниях, работающих в семи технологических доменах рынка информационной безопасности. Это разработчики решений для защиты данных, управления доступом, безопасности приложений, облаков и ИТ-инфраструктуры.

Дмитрий Евдокимов, основатель и технический директор Luntry, прокомментировал: «Мы попали в базу CyberStage Matrix как стартап на раннем этапе, а теперь сами пользуемся этим инструментом — он помогает понимать, что происходит на рынке, как двигаются конкуренты и какие направления реально растут. Особенно это важно в новой нише вроде Container Security, где пока нет устоявшихся стандартов и ориентиром становится практика. Сейчас для нас Matrix стал способом видеть себя в контексте рынка, а не в вакууме».

Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар»: «Как один из лидеров рынка мы видим своей задачей создание и поддержание среды для развития инноваций в сфере информационной безопасности — именно эту миссию выполняет CyberStage. Сейчас в программе развития участвуют 40 команд, пятая часть всех российских ИБ-вендоров с выручкой до миллиарда рублей. Мы стремимся дать стартапам максимум инструментов для роста: доступ к аналитике, менторство, стратегическую экспертизу и помощь в привлечении инвестиций. Наша цель — помогать командам выстраивать продукты, находить рыночную нишу и выходить на клиентов и инвесторов. Для «Солара» CyberStage — это не только вклад в отрасль, но и стратегический ресурс. Программа позволяет нам первыми оценивать перспективные технологии, находить сильные команды на ранних стадиях и закладывать основу для будущих циклов развития своих решений и бизнеса в целом».

Технологические тренды рынка ИБ-стартапов

В 2024 г. можно выделить истории роста сегментов Configuration Management (управление конфигурациями ПО и инфраструктуры) и Container Security (решения для защиты контейнерных приложений на всех этапах жизненного цикла). Компании из сегмента Configuration Management фокусируются на создании решений для управления сложным и разнородным парком сетевого и ИТ-оборудования. Их продукты охватывают автоматическую разметку инфраструктуры, создание цифровых двойников, анализ изменений и конфигураций установленного ПО. Сразу три игрока — INC Security, «Нетхаб» и Netopia.pro — увеличили выручку в пять–девять раз. Лидером стала INC Security, показав рост в девять раз — с 13 до 115 млн руб. «Нетхаб» и Netopia.pro также уверенно нарастили выручку, достигнув 81 и 63 млн руб. соответственно. Усиление регуляторных требований по установке российского ПО и рост качества российских решений дополнительно стимулируют спрос в этом сегменте.

В сегменте Container Security развиваются продукты для защиты облачных ресурсов и контейнерных архитектур. С 2022 г. в эту нишу активно заходят как крупные игроки, так и независимые команды, такие как Luntry. В 2024 г. Luntry нарастил выручку до 194 млн руб., продемонстрировав двукратный рост год к году.

Помимо лидеров в названных сегментах, заметный рост показали компании из других направлений. В категории BAS (Breach and Attack Simulation) компания CtrlHack увеличила выручку в пять раз — до 163 млн руб. В CNAPP (Cloud-Native Application Protection Platform) Cloud Advisor вырос в пять раз, достигнув 55 млн руб. Существенный рост также продемонстрировали Пассворк (Access Management) с выручкой 197 млн руб. и Hexway (ASPM) с выручкой 125 млн руб., увеличившие показатель в четыре и три раза соответственно. Это одни из самых показательных историй роста 2024 г., которые подтверждают, что рынок стартапов сохраняет разнообразие и предоставляет возможности для компаний с разной специализацией.





В 2021–2024 гг. в России было создано 56 новых стартапов в сфере информационной безопасности. Пик предпринимательской активности пришелся на 2021–2022 гг., что можно связать с масштабными макроэкономическими и геополитическими событиями. В 2024 г. и в начале 2025 г.темпы появления новых ИБ-компаний немного снизились. Это может быть связано с ростом стоимости финансирования, общей рыночной осторожностью или снижением активности команд. Однако динамика развития рынка указывает на его цикличность: каждые 8–10 лет происходит чередование фаз роста и стабилизации. Если этот тренд сохранится, в 2025–2027 гг. количество новых ИБ-стартапов может снизиться до 10–14 в год. Однако уже к 2027–2028 гг. можно ожидать нового подъема и появления следующей волны ИБ-стартапов.