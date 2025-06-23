МТС поможет абонентам скрывать свой настоящий email при регистрации в цифровых сервисах

МТС сообщает о запуске мобильного приложения и тарифа Membrana во всех регионах присутствия цифровой экосистемы. Ранее решение было доступно только для абонентов в Москве. В приложение также была добавлена возможность создавать временные адреса электронной почты, они помогут пользователям не оставлять избыточные данные о себе при регистрации на различных цифровых сервисах. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Membrana — это приложение и тариф, которые защищают цифровой след абонента за счет запатентованных инструментов блокировки рекламы, скриптов профилирования и трекинга поведения, защиты от спама, вирусов и несанкционированных вторжений в частную жизнь. В январе 2025 г. решение было запущено для абонентов Москвы и Московской области. Теперь приложение и тариф стали доступными для абонентов во всех регионах присутствия цифровой экосистемы.

Также команда продукта добавила в него новую функцию — создание временных почтовых адресов, которые помогут пользователям еще лучше контролировать свой цифровой след. Абонентам больше не нужно оставлять свой основной e-mail при регистрации на цифровых сервисах, что защитит их от спама, а также сведет к минимуму риски утечки данных. После создания временного почтового ящика пользователь сможет получать на него письма и сохранять их.

При этом отправлять сообщения будет нельзя: временный e-mail работает исключительно с входящими. Ящик создается на 10 минут, или на 1 час. По истечении времени письма будут безвозвратно удалены, как и сам адрес получателя. Разработчики не рекомендуют использовать эту функцию для регистрации на сервисах, доступ к которым пользователь не хотел бы потерять. Например, при создании новой учетной записи устройства или к сервисам облачного хранения данных.

Membrana использует собственный алгоритм для выявления вредоносных ссылок и мошеннических сайтов, блокирует размещенную рекламу, позволяя пользователям свободно просматривать сайты и видеоролики без навязчивых объявлений.

В разделе статистики можно увидеть, сколько угроз было заблокировано, сколько интернет-трафика и времени удалось сэкономить. Главное отличие Membrana от аналогов — фильтрация контента происходит не на устройстве, а на стороне оператора связи, что ускоряет работу приложения и не расходует заряд устройства. Система блокировки работает на основе постоянно обновляемого черного списка, который включает около 500 тыс. веб-ресурсов. Membrana следит за утечками информации в открытых источниках. Если в них обнаруживаются номера телефонов или email-адреса пользователей, приложение предупреждает о возможном взломе аккаунта и дает четкие инструкции по избежанию взлома.

Стоимость пользования Membrana составляет 1900 руб. в месяц. Абоненту предоставляется интернет-трафик на 100 ГБ, безлимитные звонки на номера МТС, 2 тыс. минут на звонки мобильным номерам других российских операторов, бесплатные входящие вызовы и SMS, блокировка спама, фрода, баннерной рекламы и трекеров, возможность скрыть свой реальный IP-адрес, чтобы не оставлять цифровой след, и мониторинг утечек данных.

«С момента запуска Membrana, принципиально нового для рынка телеком продукта, сочетающего качественную связи и инновационные сервисы, мы увидели результативность функций защиты приватности абонентов в сети. У 80% пользователей после трех месяцев использования приложения число контактов с мошенниками при входящих вызовах снизилось до нуля, а ИИ-секретарь в среднем в месяц экономит до трех часов времени на одного пользователя. При этом приложение ежесуточно блокирует 5350 трекеров, 268 вирусов и 16 нежелательных СМС-сообщений на одного пользователя», — сказал вице-президент по розничному бизнесу МТС Юрий Нефедов.