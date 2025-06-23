С начала 2025 г. «Билайн» предотвратил более 1,5 тыс. «ковровых» атак на инфраструктуру

С начала 2025 г. Центр мониторинга и реагирования на инциденты «Билайн» (Security Operations Center) отразил более 32 тыс. DDoS-атак. Около 1,5 тыс. из них могли серьезно повлиять на доступность сервисов компании и на наших клиентов. Об этом CNews сообщили представители «Билайн».

DDoS-атаки — самый распространенный вид атак на инфраструктуру. С ними сталкиваются большинство российских компаний, многие — постоянно. В последнее время подобные атаки все чаще имеют «ковровый» характер — то есть отличаются большой площадью распределения и высокой интенсивностью, при этом вредоносный трафик идет сразу по множеству IP-адресов одновременно. Цель такой атаки — добиться недоступности сервисов компании.

На втором месте по частотности — фишинговые атаки против сотрудников. С января 2025. Центр «Билайн» зафиксировал около 17 тыс. попыток кражи личных данных сотрудников и 2 тыс. писем с вредоносным ПО. Количество спам-писем превысило 1,5 млн.

Центр мониторинга и реагирования на инциденты «Билайн» занимается отслеживанием, обнаружением, анализом и реагированием на киберугрозы в инфраструктуре. Он обеспечивает круглосуточный мониторинг инцидентов информационной безопасности и выявляет атаки в режиме реального времени. Собирает и анализирует события со всех объектов инфраструктуры «Билайн».