МАХ запускает программу по поиску уязвимостей Bug Bounty

MAX присоединяется к публичной программе VK по поиску уязвимостей Bug Bounty, делая акцент на защиту приватности пользователей. Максимальное вознаграждение составит 5 млн руб. Об этом CNews сообщили представители VK.

Первая версия цифровой платформы МАХ была представлена пользователям в конце марта 2025 г. Она объединяет мессенджер, мини-приложения и чат-боты для бизнеса, ИИ-помощник, денежные переводы и другие полезные сервисы.

Независимым исследователям предстоит искать уязвимости в мобильном приложении, web и desktop-версиях платформы без ограничения области поиска. Новый проект доступен на всех платформах, где размещена программа VK Bug Bounty – Standoff Bug Bounty, Bi.Zone Bug Bounty и BugBounty.ru.

Выплаты будут варьироваться от степени критичности найденных уязвимостей с особым фокусом на защищенности пользовательских данных.

На новый проект также распространится разработанная VK накопительная механика Bounty Pass, направленная на повышение вознаграждений за персональные достижения независимых исследователей.